Demócratas dan respaldo a Leyes y buscan alianzas para las elecciones de 2019

Durante el congreso nacional de Demócratas que se realizó hoy en Santa Cruz, el gobernador de ese departamente y presidente del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Rubén Costas, manifestó su apoyo al alcalde de Cochabamba José María Leyes, y aseguró también que buscarán alianzas rumbo a las elecciones presidenciales del 2019.

Costas contó que Leyes dijo al Comité Político Nacional: "No duden si yo tengo que pedir permiso y si tengo que renunciar al partido, renunció, pero yo nunca voy a dañar al Movimiento Demócrata Social".

"No necesita pedir licencia porque todos estos compañeros que estamos aquí creemos en su inocencia y no vamos a creer nunca en una justicia corrompida donde no hay un debido proceso", aseveró la autoridad cruceña.

Ante el apoyo Leyes, que tiene detención domiciliaria, agradeció en su cuenta de Twitter.

El Congreso también definió que se realicen alianzas con diferentes partidos, sin "marginar a nadie" para encarar las elecciones del siguiente año.

"Tendremos la capacidad de buscar esas alianzas, en concertación, porque el país pide unidad, porque el país pide que no busquemos protagonismos falsos, porque el país sabe que nadie va a avanzar si no tenemos una fuerza arrolladora que se convierta en una marea verde y todos los otros colores que vengan para una vez por todas derrocar democráticamente a este masismo que tanto daño hizo al país", aseguró.

Costas reveló que al congreso fueron invitados Carlos Mesa y Luis Revilla, pero que se excusaron de asistir.