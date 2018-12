Seis conflictos sociales cercaron y “desgastaron” al Gobierno en 2018

El Gobierno concluye otra gestión en la que afrontó al menos seis conflictos sociales, que según analistas y políticos le causó “mayor desgaste”. Sin embargo, los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) refieren que si bien se presentaron dificultades éstas fueron superadas y el Gobierno salió fortalecido para un nuevo proceso eleccionario.

Diferentes hechos acapararon la atención del país, pero algunos casos relevantes causaron indignación y desconcierto en la población y pusieron en una situación delicada a la administración gubernamental.

De las situaciones delicadas enfrentadas por el Gobierno están la abrogación del Código del Sistema Penal en enero; el conflicto con la COB en marzo; la muerte de Jonathan Quispe Vila, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en mayo; el conflicto con la Asociación Departamental de Productores de Coca de Los Yungas, que dejó el saldo de tres decesos entre julio y septiembre.

Asimismo, el mayor problema que el MAS afrontó este año fue la defensa ciudadana del 21F. Este conflicto estuvo latente todo el año y se manifestó con fuerza en varias movilizaciones y paros nacionales. Con la Ley de Organizaciones Políticas, las apresuradas elecciones primarias y la habilitación del presidente Evo Morales el escenario se complejizó aún más. Finalmente, está el lío con los médicos por la intención del Gobierno de implementar el Seguro Único de Salud.

Por otro lado, en el orden internacional, podemos referir el revés que sufrió Bolivia por la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el tema marítimo y el apoyo de la administración de Morales a regímenes que son cuestionados como Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros.

Desgaste continuo

La diputada Jimena Costa (UD) sostiene que el proceso de desgaste del Gobierno y por ende de la figura de Evo Morales se inicia en 2016 y de manera acelerada, lo que le está llevando a una descomposición interna.

“Es un proceso que ya cumple un ciclo, está no solamente en descomposición interna, lo único que los unifica es Evo Morales, han abandonado sus banderas indigenistas medioambientalistas, ahora su mejor aliado es la élite empresarial cruceña con sus acuerdos de la Cumbre Agropecuaria”, manifestó.

El MAS, acotó, está como suele suceder en todos los procesos populistas en descomposición a partir del desgaste de la imagen del caudillo.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, refiere que evidentemente han tenido momentos complicados, pero que al final el “MAS salió airoso” en esta gestión y en otras por la gestión del Gobierno. “Los conflictos buscan el desgaste del Gobierno, en algún momento lo consiguen desgastar, pero si uno hace un balance al final del año nos encontramos ahora creo fortalecidos”, dijo.

Abrogación

Para el abogado y politólogo Yerko Illich, una etapa decisiva y de desgaste de la actual administración fue el Código del Sistema Penal. “Este tipo de situaciones genera la movilización de la ciudadanía al margen de la política, la ciudadanía se ha agarrado de un espacio simbólico en la calle”, señala.

Este movimiento que se inició en 2017 con los médicos y logró el apoyó de la sociedad concluyó en enero de este año con la abrogación de la norma.

El diputado Cárdenas manifiesta que la movilización fue uno de los momentos más difíciles para el MAS. “La oposición tuvo la capacidad de desinformar a la gente y esa desinformación se expandió a muchas ciudadanos, ahí nosotros tal vez pecamos de no haber hecho una socialización de este instrumento legal”, señaló.

Muerte de estudiante

El 24 de mayo de este año, estudiantes y docentes de la UPEA se movilizaron en de manda del incremento al presupuesto. La marcha fue en El Alto y ésta fue dispersada por efectivos de la Policía.

La represión, presumiblemente con gases, se registró en diferentes calles de la urbe alteña. Ante la arremetida, los estudiantes se dispersaron, pero en este intento Jonathan Quispe Vila (20), estudiante de Comunicación Social de la UPEA, fue impactado por una canica disparada, que al final segó su vida.

Varias fueron las versiones, como que la canica fue disparada por uno de sus compañeros a través de un petardo, pero al final se evidenció que uno de los efectivos utilizó “canicas” que fueron disparadas con una escopeta a la que se quitó el tromblón.

Adepcoca

Otro frente que el Gobierno enfrentó fue con Adepcoca por no coincidir políticamente, pero sobre todo por la Ley General de la Hoja de Coca, que beneficia al Chapare.

Las diferencias se agudizaron, un grupo afín al Gobierno tomó el mercado de Adepcoca, pero fue recuperado por la dirigencia de Franclin Gutiérrez.

La erradicación se intensificó en La Asunta. En este proceso presuntamente hubo una emboscada donde murió el policía Daynor Sandoval y siete uniformados resultaron heridos. Pero esto no quedó ahí, en otro enfrentamiento, esta vez la Policía victimó a dos cocaleros. Por la muerte del efectivo policial, el líder cocalero Gutiérrez fue procesado y enviado a la cárcel de San Pedro, La Paz.

esp_p_3_lopezzzzzzz.jpg El paro nacional por el 21F, en octubre pasado CARLOS LÓPEZ

CRISIS

MAS convierte conflictos en plebiscitos

El Gobierno con su hegemonía está desinstitucionalizando a las organizaciones sociales y sus socios y esto tendrá un costo más adelante, señala el politólogo Yerko Illich. Sostiene que el oficialismo tiene como fin llevar a plebiscito varios temas y que en 2019 se prevé unos tres.

Todos los plebiscitos que ha instalado en 2018, Sistema Penal, el Palacio o Casa Grande del Pueblo, La Haya,la reelección, los perdió. Lo que todavía tiene a su favor son los administradores de la violencia pública, Fuerzas Armadas y Policía.

ANÁLISIS

“El ejercicio continuo del poder lleva al desgaste”

Paul Antonio Coca

Abogado y analista electoral

Cuando un partido político está en el ejercicio continuo y bastante ampliado del poder, el desgaste gubernamental es completo. Eso ya ocurrió en su momento cuando el MNR era el partido que manejaba el país.

Hay que tomar en cuenta que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha intentado aglutinar a todos los sectores, lo hizo en su momento y ha sido exitoso, pero llega un tiempo en que las demandas iniciales del sector, ya sean atendidas o no, van a generar nuevas demandas.

En este instante las demandas de 2018 no eran las mismas que el 2007, ya hoy día son completamente diferentes, por supuesto hay rechazo, antipatía. Hay siempre la salida de sectores por descontento o por no haber sentido satisfechas sus demandas.

esp_p_2_apg.jpg Productores de coca de Los Yungas bloquean rutas, en septiembre. APG

La figura de Evo Morales se “desmitifica” y cae

La diputada Jimena Costa (UD) considera que hasta 2010 Evo Morales se encontraba protegido y que los errores que se presentaban no eran de su responsabilidad, sino que todo era culpa de sus asesore, ministros o su entorno.

“Gran parte de la sociedad lo tenía separado del resto de los mortales, eso se terminó con el caso Zapata en particular y, más allá si tuvo o no el hijo, es un tema secundario, el mostrar que era tan irresponsable como cualquiera de los mortales que no tenía certeza ni siquiera cómo había esparcido su semen por el mundo”, señaló

Desmitificación

Según Costa, desde esa época se dio un desencantamiento muy acelerado y “hoy tenemos a un Presidente que si bien todavía tiene apoyo, la gran mayoría tiene que ver con ventajas, con prebendas, con clientelas de lo que implica la administración del Estado, no tiene que ver nada con liderazgo o proceso de cambio, tiene que ver con cuánto me puedo beneficiar con acceso a los recursos públicos”, señala.

El nuevo intento -acotó- es el de las primarias, el tratar de movilizar a 500 mil personas para luego decir que Morales ganó porque 500 mil votaron y por Carlos Mesa votaron 50, ese es el objetivo de estas primarias que impulsa el MAS.

REELECCIÓN

El 21F es el escollo más duro del MAS

Las protestas que piden respeto al referendo del 21F fueron el gran escollo del MAS en 2018. Desde los bloqueos y el paro del 21 de febrero, pasando por las protestas en los Juegos Suramericanos, en los actos cívicos por el aniversario de Bolivia que se realizaron en Potosí y los paros del 10 de octubre y el del 6 de diciembre.

El 21F no pudo ser vencido por el oficialismo y se prevé que el próximo año la tensión aumente en todo el país por las elecciones generales de octubre, donde el binomio del MAS no podría candidatear, según el resultado del referendo.