Ponchos Rojos brindan reconocimiento al ministro Romero

El Consejo Nacional de Ponchos y Naciones Originarias de Bolivia (Conponbol) realizó hoy un acto de reconocimiento al ministro Carlos Romero por su labor en el Ministerio de Gobierno.

Con la imposición de un poncho rojo, un sombrero, la wiskha (cuerda de colores de cuero para suspender pesos) y una ch'uspa (bolsa para llevar piedras o comida), característicos de la vestimenta de la organización, agradecieron la labor de la autoridad.

"A nosotros nos satisface el trabajo del ministro Romero, como ha estado manejando el Ministerio", manifestó Porfidio Choque, representante de Conponbol, acompañado de otras autoridades departamentales.

Por su parte el ministro de Gobierno, manifestó que los movimientos son la base del "proceso de cambio", mientras que "los opositores piden ayuda de la derecha de Brasil, de la derecha de Chile, para seguir conspirando contra este proceso".

"No aceptan que no haya discrinación, que los movimientos sociales hayan asumido la representación política del Estado, no aceptan enfrentarse al presidente Morales en las urnas", aseveró.

Esta es la segunda vez que la organización reconoce el trabajo de Romero.