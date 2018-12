Médicos irán al diálogo; MAS se moviliza por el SUS

El Colegio Médico de Bolivia decidió ayer retomar el diálogo con el Ministerio de Salud hoy en Cochabamba, en tanto, la Confederación de Médicos de Bolivia, creada por el MAS, advirtió con marchas y protestas para garantizar el Sistema Único de Salud (SUS) y rechazó cualquier paro contra el seguro universal.

El presidente del Colegio Médico, Erwin Viruez, confirmó que su sector decidió retomar el diálogo y propuso que sea en Cochabamba a las 14:00, pero aclaró que ello no implica que se inicien las mesas técnicas para debatir el SUS, sino que sólo servirá para “rayar la cancha” del debate y verificar si se cumplen las condiciones para dialogar.

Primero, hay que ver “si se cumplen los compromisos de garantizar la sostenibilidad de financiamiento, infraestructura, respeto a la normativa, seguridad social, autonomías departamentales y otros puntos que ya enviamos al Ministerio en su momento”, dijo.

El Colegio Médico en pleno se reunirá en Consejo Médico nacional desde la mañana para asistir luego a la reunión con el Ministerio.

Viruez explicó que no se oponen al SUS, pero exigen que este sistema sea construido con seriedad y planificación, lo que no ocurre ahora.

De su lado, el dirigente de la Confederación de Médicos, Jeison Auza, dijo que su sector se convertirá en garante del SUS y aseguró que no permitirá ningún paro contra este servicio.

“Critican que no hay infraestructura ni recursos necesarios. Es una lógica de no permitir el SUS. Están velando por sus intereses y están convocando a marchas. Nosotros vamos a salir a marchar si es que no se implementa el SUS como se comprometió”, indicó el dirigente.