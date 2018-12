Alertan que la madre que mató al violador de su hija estaría en riesgo

María Galindo, que a través de Mujeres Creando brinda apoyo jurídico a María Soledad Siñani, la mujer que mató a su esposo luego de encontrarlo infraganti violando a su hija de 14 años, teme por la seguridad de la mujer y su hija.

Según una nota publicada en la plataforma de Urgentebo, la mujer puede ser agredida una vez cumpla con la detención domiciliaria en su casa ubicada en una comunidad del municipio de Pucarani, en el departamento de La Paz.

“Saldrá de la cárcel de Obrajes a la cárcel de la comunidad, donde enfrentará muchísimos problemas, en un contexto machista y cruel, probablemente no la deje insertarse porque representaría un mal ejemplo”, manifestó.

Galindo confiesa que ofrecieron los ambientes de la casa Virgen de los Deseos para María Soledad y su hija, pero ella se negó y, en el poco castellano que habla, afirmó: “Yo no he hecho nada malo, sólo he defendido a mi hija”.

Desde hace seis meses, María se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y el pasado 24 de diciembre fue beneficiada con detención domiciliaria. Saldrá de la cárcel una vez que presente dos garantes y tramite su arraigo.