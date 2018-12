Director de la Felcv niega declaraciones sobre feminicidios y audio desata polémica

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, Víctor Hugo Soria, negó haber atribuido como causa de los casos de feminicidio la "doble vida" de algunas mujeres, cono reflejó el diario La Razón.

"Yo ayer me he reunido con los periodistas y en ningún momento he vertido eso. No sé cuál la intención de la periodista para decir eso. En todo este tiempo que trabaja la Felcv nunca hemos tenido un inconveniente de este tipo, yo nunca he vertido eso y lo desmiento categóricamente", dijo.

El matutino La Razon publicó las declaraciones referidas a las causas del feminicidio que provocaron una ola de críticas en su contra. Según el audio y la nota de prensa difundida Soria asevera "Generalmente se presentan por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas (...) muchas veces son problemas pasionales, celos, desconfianza, infidelidad y demás situaciones; o producto de que la mujer tiene doble vida, ha estado con el marido y tiene otro, otra persona con la que también convive (...) pero eso es esporádicamente, no es muy seguido”.

Las declaraciones de Soria generaron rechazo de la población en las redes sociales.

Hace unos días dos policías violan a una joven, luego el Director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) culpa a las mujeres de los feminicidios. Así de mal estamos. https://t.co/L4jMhbdwc1 — Elizabeth Salguero (@EliSalguero_C) 28 de diciembre de 2018

Este es el momento en el que el Comandante Gral de la #Policía debe actuar. Si el director de la FELCV culpa a las mujeres por los femincidios, mejor cerremos esa institución. Corresponde la destitución inmediata. Parafraseando al CFK #FueraElMachirulo pic.twitter.com/5Xl67br3pz — Valeria Silva Guzmán (@ValeQinaya) 28 de diciembre de 2018

Este es el audio que difundió el diario paceño donde se escucha a la autoridad policial manifestar las causas de este flagelo: