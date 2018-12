Alcaldía cruceña desaloja a cientos de comerciantes

El concejal Jorge Silva (MAS) y el diputado Amilcar Barral (UD) realizaron polémicas declaraciones después de la destitución del ahora exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (... Ver más Políticos reaccionan por salida del jefe de la Felcv

Dos personas fallecidas y al menos 20 heridas son el saldo que dejaron ayer dos accidentes de tránsito en la carretera al occidente del país. El primer hecho se registró en la vía La Paz - Potosí, a... Ver más Accidentes de tránsito dejan dos muertos y 20 personas heridas

El presidente Evo Morales dirigiéndose a los productores de coca de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba dijo que no necesitan mentir como la oposición, sino informar con la verdad de la... Ver más Morales: "No mentimos, no tenemos por qué mentir como la derecha"