Ampliado para evaluar al Gobierno se convierte en un acto proselitista

Dos personas fallecidas y al menos 20 heridas son el saldo que dejaron ayer dos accidentes de tránsito en la carretera al occidente del país. El primer hecho se registró en la vía La Paz - Potosí, a... Ver más Accidentes de tránsito dejan dos muertos y 20 personas heridas

La puesta en vigor de un decreto municipal de recuperación de espacios públicos en Santa Cruz provocó ayer un enfrentamiento entre comerciantes y 500 gendarmes. Ver más Alcaldía cruceña desaloja a cientos de comerciantes

El presidente Evo Morales dirigiéndose a los productores de coca de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba dijo que no necesitan mentir como la oposición, sino informar con la verdad de la... Ver más Morales: "No mentimos, no tenemos por qué mentir como la derecha"