En primarias cuestionadas y 21-F se usan Bs 180 millones

Sumando lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) destinará a la organización de las elecciones primarias, 27 millones de bolivianos, más lo que demandó el referendo del 21-F, 153 millones, el gasto de los dos procesos llega a 180 millones.

En opinión del analista político, Rolando Tellería, las primarias “se asemejan a un circo, con libretos de parte del oficialismo (…), que le costará a todos los bolivianos 27 millones de bolivianos.

Dijo: “Si se toman en cuenta los 150 que demandó el referendo del 21-F, hablamos de cerca de 180 millones de bolivianos dilapidados en el afán reeleccionista”. Añadió: “Ahora bien, para poner de manifiesto esta realidad al país, todos los binomios de las fuerzas opositoras deberían renunciar al unísono a cualquier gasto de campaña”.

Aunque los binomios de oposición han renunciado a los gastos de campaña, el TSE usará 27 millones en la organización y habilitación de 3.751 recintos electorales.

En tanto, la realización del referendo del 21-F, en 2016, en el que ganó el No a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir la reelección indefinida demandó 153 millones para el empadronamiento, la organización y la campaña de información.

La analista María Teresa Zegada remarcó que las primarias “en forma teórica son un mecanismo interesante para democratizar las organizaciones políticas y tienen sentido en la medida en que compiten varias candidaturas al interior”. Sin embargo, en Bolivia “se precipitó el uso de este mecanismo”.

Zegada explicó: “Las ocho organizaciones políticas que están en carrera sólo tienen un binomio; entonces, pierde absolutamente sentido la realización de estas elecciones primarias, porque no conducen a un debate interno ni a tener propuestas”.

También resulta un gasto innecesario, por eso las candidaturas de oposición, que no han sido escuchadas por el TSE, están buscando otras maneras de protesta, una es la renuncia a realizar gastos de campaña. Pero, “el problema de fondo no es si gasta o no, sino si tienen o no sentido estas elecciones”.

SEPA MÁS

Hay ocho binomios habilitados por el TSE

El TSE habilitó ocho binomios para las primarias, incluido, el de Evo Morales y Álvaro García Linera con la Resolución 0645/2018.

Aplicaron la Sentencia Constitucional 0084

El TSE usó la Sentencia Constitucional 0084/2017 que reconoció los derechos políticos del presidente Morales.

Los comicios se alistan para fines de enero

Las elecciones primarias se realizarán el próximo 27 de enero en todo el país.

ANÁLISIS

“Las primarias se asemejan más bien a un circo”

Rolando Tellería Analista político

Más que a un proceso deslucido, las primarias se asemejan más bien a un circo. Se trata de una suerte de teatro, con libretos cínicos de parte del oficialismo, pues los resultados, al no existir competencia, ya todos los conocemos. Este circo costará a todos los bolivianos cerca de 27 millones de bolivianos. En cambio, para el oficialismo, más allá de todos los cuestionamientos, resultará siendo una inversión. Pues como estratégicamente estaba calculado, estas primarias acabarán validando la repostulación cuestionada y aplacando a las plataformas y movimientos en defensa del 21-F.