Vicepresidente pide que el Gobierno administre los hospitales: No van a encontrar un solo paciente en los pasillos

El vicepresidente Álvaro García Linera destacó hoy la inversión que realiza el Gobierno en el tema de la salud y apuntó a las gobernaciones como responsables de la situación de los hospitales en el país, específicamente a la administración de La Paz por los problemas del Hospital de Clínicas, donde pacientes son atendidos incluso en los pasillos.

"¿Sabe quién es responsable de que estén (los pacientes) en el pasillo? La Gobernación (...). NIngún hospital está en nuestras manos y al gobernador de La Paz le damos cada año 400 millones de bolviianos, qué hará, no sé; pero está claro que no invierte en salud", dijo en una entrevista en canal estatal donde repasó los logros de la gestión 2018.

Explicó que ningún hospital de tercer nivel está en manos del Gobierno nacional, y que para el Seguro Universal de Salud (SUS) se está viendo la posibilidad de que las gobernaciones, voluntariamente, entreguen el manejo de esos centros al nivel central.

"Las gobernaciones que quieran que nos pasen sus hospitales del tercer nivel. Si la Paz es incompetente, tiene a gente en los pasillos, traiga, denos el hospital y denos un mes y no va a encontrar un solo paciente en los pasillos y no va a encontrar una sola cama que se está desarmando y no va a encontrar unas ollas que se están pudriendo", aseguró.

"Pásenos el tercer nivel, cuando el tercer nivel, que es el Hospital del Niño, Hospital del Tórax, el Hospital de Clínicas, pasen al Gobierno central y en un mes sigue habiendo gente en los pasillos, sáquenos la mugre, ríñanos, pero hoy no está en nuestras manos", añadió.

García Linera aseguró que este traspaso sería voluntario y que la administración central pondrá dinero para mejorar.

Asimismo, se refirió a la implementación del SUS y pidió que se permita dar el primer paso porque más adelante se incrementará la inversión si hace falta.

Hoy Los Tiempos publicó que el SUS no incluye prótesis ni implantes, comenzará cubriendo “lo básico” y que, según el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, algunos ítems deberán ser costeados por los beneficiarios.

García Linera criticó las protestas contra el SUS y dijo que en ningún lugar del mundo puede haber dirigentes que se opongan a los derechos.

El 2 de enero arranca el registro para el Sistema Único de Salud (SUS) y la atención médica comenzará desde marzo.