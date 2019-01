IDIF emite informe sobre caso de violación grupal en Santa Cruz

LA PAZ |

Un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) concluyó que no se observó presencia de espermatozoides, ni tampoco el antígeno prostático específico (PSA), en las partes íntimas de la joven de 18 años, que supuestamente fue violada por cinco de sus "amigos" en un motel de la ciudad de Santa Cruz.

"Lo que dice el informe es que no se encontraron espermatozoides, tanto en el conducto proctológico y en la vagina, al mismo tiempo no fue encontrado el PSA, (entonces) no fueron encontradas ninguna de esas sustancias que hubiera dado mayores elementos", reveló hoy el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, según un reporte de radio "Santa Cruz".

El pasado 14 de diciembre, cinco jóvenes de sexo masculino ingresaron a un motel de la capital cruceña junto a su amiga de 18 años, que luego presuntamente fue abusada en el sitio, en medio del consumo de drogas y bebidas alcohólicas. Ahora los sindicados por el delito de violación se encuentran detenidos.

Entre tanto, la Fiscalía decidió solicitar una complementación al estudio de IDIF para esclarecer el caso. Pues, por otro lado, un informe médico forense, estableció que hubo laceración anal.

Entonces, lo que estamos pidiendo ahora a "IDIF de Cochabamba (...) es que nos determine si esa laceración anal es compatible con la data del hecho", sostuvo Salguero.

Mientras, de acuerdo a la autoridad, en este momento "no podemos decir categóricamente si hubo" violación aunque inicialmente sí estaban los indicios de que se hubiera cometido ese extremo.

"Ustedes saben que los indicios estaban. (Primero porque) cinco jóvenes con una jovencita fueron encontrados en un motel (y segundo es que) el examen médico forense decía que había laceración anal compatible con acceso carnal", insistió.

Aunque tampoco ese examen médico forense aclara si la laceración anal es compatible con la data del hecho.

"Ahora de ahí en más estos (nuevos) exámenes científicos están demostrando o dando lugar a que se tenga cierta inseguridad", reconoció el fiscal Departamental de Santa Cruz.

Entre tanto, se tiene pendiente una inspección ocular en el lugar del hecho, que está fijada para el 10 de enero, asimismo todavía no se realizó la revisión de los teléfonos móviles de los involucrados.

Por otro lado -según Salguero- se vio por conveniente convocar al novio de la víctima a declarar.