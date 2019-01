Madre de joven que denunció haber sido violada cuenta el drama que pasa su hija

La madre de la joven que denunció haber sido violada por un grupo de sus compañeros, pidió justicia después de que se conoció el informe del Instituto de Investigaciones Forenses que concluyó que no se observó presencia de espermatozoides, ni tampoco el antígeno prostático específico (PSA) en las partes íntimas de la joven.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, manifestó este viernes que el informe establece "que no se encontraron espermatozoides, tanto en el conducto proctológico y en la vagina, al mismo tiempo no fue encontrado el PSA, (entonces) no fueron encontradas ninguna de esas sustancias que hubiera dado mayores elementos".

La madre de la víctima, en entrevista con la red televisiva Gigavisión, repudió estas declaraciones del fiscal. "Me siento indignada. No puedo creer que con la plata cambie todo. Si ellos la bañaron o si utilizaron condón o si metieron alguna cosa (entonces) ¿no hay violación?", cuestionó la progenitora que rompe en llanto a cada instante.

El pasado 14 de diciembre, cinco jóvenes ingresaron a un motel con la joven de 18 años, donde presuntamente fue abusada en medio de consumo de drogas y alcohol. Los imputados están detenidos por orden judicial.

La madre por primera vez salió a la luz pública para contar el estado anímico de su hija y cuestionar las indagaciones del caso.

Contó que desde sucedido el hecho pasa por una verdadera pesadilla, porque la joven vive con permanente miedo, tiene momentos depresivos y no puede estar sola. "Yo tengo miedo que salga y no vuelva más", dice la mujer entre lágrimas.

"Yo soy la que estoy con ella, duermo con ella. Me dice: 'mamá si tú no estás a mi lado yo me siento que me va a pasar algo'".

Para ella es su "bebé", su "princesa" con sueños, agradece porque está con vida. "Esto no termina, esto empieza para ella", al expresar que siente que la justicia no está de su lado, sino de una "muralla de dinero", de un "poder económico muy grande".

"Cuando empecé a buscar justicia nunca, jamás pensé que corra tanta plata desde el primer momento. Ahora habla el fiscal diciendo que no pasa nada. ¿Cuánta plata le pagaron a ese señor, por Dios? ¿qué pasó? Desde ayer (viernes) no entiendo qué pasó", cuestiona.

Relató que los propios médicos "decían que no saben cómo estaba viva, era para que tenga un paro", rememora la mujer algunos de los pasajes del momento en que la joven fue llevada a un hospital luego que en el motel habría sufrido convulsiones.

Observó las investigaciones; el por qué después de una semana entregaron una vagoneta totalmente limpia, o por qué uno de los muchachos no entregó su celular.

"Con tanta injusticia solo pido justicia. Sería de mucha ayuda si entra el Presidente (Evo Morales), solo para que haya justicia. Estaría agradecida yo y mi hija", dijo a Gigavision.