Presidente del TSJ ahora critica la Ley de Imprenta y pide actualizarla

No pedirá disculpas y dice que sus críticas están siendo exageradas por los medios. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, ratificó ayer sus críticas a la prensa, aseguró que no tiene por qué disculparse y sugirió que la Ley de Imprenta debe ser actualizada para proteger la dignidad y la autonomía de las personas. Federaciones de la prensa rechazaron esta postura y la oposición advierte que está en marcha una estrategia contra la libertad de expresión y de pensamiento en el país.

“Hay una exageración en la reacción como si fuera un ataque a la prensa, simplemente es una actitud crítica en la que se pide objetividad, dar elemento informativo correspondiente sin juicio de valor”, dijo a Los Tiempos.

Revilla explicó que comprende la molestia de los medios, pero que se refirió con su crítica es a algunos casos concretos en los que se ha tergiversado y manipulado la información, y que no es un ataque a la prensa ni a los periodistas. Aseguró que no tiene por qué disculparse por una crítica personal y dijo que no se puede “poner las manos al fuego por todos los periodistas, como no se puede hacerlo por todos los jueces”. Explicó que “en todas las profesiones se cometen errores”, pero que algunos periodistas no lo reconocen e incluso no dan espacios para rectificaciones.

Asimismo, sugirió que la Ley de Imprenta, que rige al trabajo periodístico, debe ser actualizada por carecer de positividad, es decir, no funciona acorde a lo establecido.

“Entendemos que esa Ley (de Imprenta) debe ser actualizada conciliando el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y, sobre todo, el derecho a la dignidad de la persona, a la inviolabilidad y a la autonomía que tiene la persona”, dijo en otra entrevista.

Indicó que debe haber un montón de personas afectadas por la actividad periodística que no tienen los mecanismos correspondientes “para hacer efectiva la solución jurídica correspondiente”.

Revilla remarcó que la actualización de la Ley de Imprenta “debe partir de un consenso de los actores correspondientes”, pero “se debe tener presente que no tenemos garantía del derecho de rectificación, del derecho de respuesta por cuanto los tribunales de imprenta no están implementados”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, saludó en defensa de Revilla y aseguró que quien defiende la libertad de expresión no debería molestarse cuando una autoridad expresa una opinión y una valoración sobre el “accionar de algunos periodistas y algunos medios de comunicación, máxime si esa opinión refleja lo que muchos piensan”.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), las federaciones de trabajadores de la prensa de La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, rechazaron los dichos de Revilla el jueves, cuando dijo que la prensa “tergiversa y manipula”.

3 meses tiene la AJN. El Tribunal Supremo de Justicia creó su propia Agencia Judicial de Noticias en noviembre de 2018.

"La justicia tiene relación con la verdad. Con todo respeto y valoración a los buenos periodistas, hay algunos que no honran la verdad, así como hay algunos abogados, jueces y fiscales que no honran la justicia. Todos deberíamos construir una mejor justicia y un mejor periodismo". @carlosdmesag - Carlos Mesa. Expresidente de Bolivia

"Los ataques del presidente del TSJ a la prensa, el uso de medios públicos como instrumentos de propaganda, la amenaza de juicio penal a un periodista… son muestras de una estrategia para suprimir la libertad de expresión y de prensa en el país".

FRASES DE REVILLA "No corresponde una disculpa, porque estamos haciendo una mención crítica. Si ustedes (los periodistas) son una expresión de la libertad de expresión, ¿qué supone? La no difamación, la no calumnia, la no injuria entre otros". "Entendemos, el tema es sensible, pero las cosas deben ser manejadas de modo crítico, las cosas no están bien en la Justicia, en Salud, en Educación y no están bien en Comunicación. Hay que asumir de modo crítico".

OPOSICIÓN VE ESTRATEGIA Y “SUMISIÓN” DEL TSJ

El expresidente y candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó que los ataques del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, a la prensa, el uso de medios públicos como instrumentos de propaganda, la amenaza de un proceso penal contra el periodista Raúl Peñaranda y otros “son muestras de una estrategia para suprimir la libertad de expresión y de prensa”.

Asimismo, según el diputado de UD, Amílcar Barral, los dichos de Revilla son una primera “muestra de sumisión” del Poder Judicial hacia el presidente Morales y es una falta de respeto, una “vergüenza” y una amenaza al trabajo que cumplen los periodistas.

El arzobispo de Sucre, Jesús Juárez, sugirió “limar asperezas”, después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, acusara a la prensa de ser “manipuladora y tergiversadora” de la información.