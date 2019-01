Ya hay 60 mil inscritos al SUS; unos están esperanzados, otros dudosos

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, consideró ayer la posibilidad de que el Sistema Único de Salud (SUS) arranque en marzo con más de medio millón de asegurados y aseguró que Bolivia cuenta con las condiciones necesarias para poner en marcha esa política de forma gradual.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“En este momento tenemos más de 60 mil inscritos en dos días. El día de ayer (sábado) se han inscrito 10 mil personas, son ya 60 mil, entonces es algo que nos motiva y nosotros hacemos los cálculos y creo que vamos a superar el medio millón de personas”, dijo Rocabado. La probabilidad de disponer de servicios integrales de salud gratuitos, como plantea el Sistema Único de Salud (SUS) impulsado por el Gobierno, genera una serie de reacciones en la población. Unos afirman que es un anhelo cumplido para aquellos que no tienen un seguro médico, otros dudan que su implementación sea exitosa debido a las falencias en el sistema público.

“Tengo tres hijos y no tengo seguro. Me alegra mucho esa noticia. Está bien (el SUS) para nosotros, los pobres. Trabajamos, pero no nos alcanza para ir al médico muchas veces. Ahorita yo estoy mal de los pulmones y ya me han sacado los doctores más de Bs 5 mil”, dijo a ANF Matilde Valda (45).

Al contrario, para Jacinto Quispe (58), el SUS “es una propuesta descarada del MAS. ¿Acaso cree que el seguro va a dar atención gratis a todos los bolivianos? Eso no va a ser así: uno, porque no hay hospitales; dos, porque no tenemos buenos médicos y los que hay solo saben marchar, y tres, el Gobierno miente y miente”.

Más moderada, a Florinda Mendoza (47) le “gusta la idea de tener salud gratuita, pero que quieran imponer de la noche a la mañana es un error garrafal. Imagínese, la gente que duerme por fichas, ahora va tener que dormir más días porque habrá más personas, más demanda”.