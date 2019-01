Ministra López admite que Gobierno pagó encuesta favorable a Evo: "No viola norma electoral”

La ministra de Comunicación, Gisela López, admitió hoy que el Gobierno pagó la publicación de una encuesta favorable al presidente Evo Morales.

"(La) encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados", escribió en u cuenta de Twitter.

Asimismo, dijo que la publicación de encuestas no viola ninguna norma electoral y aseguró que los partidos de la oposición buscan protagonismo para justificar su inasistencia a las primarias del próximo 27 de enero.

Encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados. Buscan únicamente protagonismo para justificar su inasistencia a las Primarias donde quedará demostrado que no tienen militancia.

— Gisela López Rivas (@giselalopez68) 10 de enero de 2019