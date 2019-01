Fiscal denuncia que limpiaron el depósito de armas del cuartel

El Juzgado Tercero Cautelar de Quillacollo determinó medidas sustitutivas para el soldado Russel M. N. (19), acusado de causar la muerte de su camarada Juan José Flores (19) con un disparo de un arma de fuego por una mala manipulación, según dice el mismo sindicado.

Sin embargo, en medio de la audiencia, la fiscal asignada al caso, Varinia Gonzales, dijo que la escena del crimen ubicada dentro el cuartel de Cotapachi, en Quillacollo, fue contaminada porque cuando llegó el equipo de investigadores se encontraron con que el piso había sido lavado. También denunció contradicciones en las declaraciones de los soldados que en primera instancia fueron arrestados.

Mientras se desarrollaba la audiencia, en la parte externa del juzgado, familiares y amigos de Russel protestaban denunciando que por “ordenes” hicieron que los conscriptos borren todo lo que tenían en sus celulares.

Gonzales mencionó que personal especializado de la Policía secuestró dos armas 9 milímetros; una estaba cargada y la otra no tenía proyectiles.

Durante el desarrollo de la audiencia, la juez cedió la palabra al padre de Juan José Flores, quien en medio de sollozos dijo: “De parte mía y la de mi familia, doy mi perdón al soldado. Yo no lo imputo; sólo espero que la Fiscalía y la Policía realicen una investigación transparente”.

Entre los elementos presentados por la defensa del acusado, se dio lectura a dos declaraciones que no se encontraban adjuntas al cuaderno de investigaciones. Según el testimonio de dos soldados, Juan José Flores habría dicho: “Lo siento, me he disparado, no se enojen conmigo”. Sin embargo, estas declaraciones fueron observadas por la Fiscalía.

La juez determinó que Russel se defienda en libertad e incluso vuelva al cuartel.

Las medidas impuestas son: arraigo, dos fiadores y debe presentarse a la Fiscalía cada 10 días.

DOS AMENAZAS DE BOMBA

El subcomandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, informó que se recibieron dos llamadas que advertían la presencia de aparatos explosivos en los Tribunales de Justicia de Cochabamba y Quillacollo.

“Personal antiexplosivos realizó la verificación correspondiente dejando en claro que se trataba de dos amenazas falsas”, lamentó.