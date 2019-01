Maestros rechazan enseñar sobre el "proceso de cambio" y exigen al Gobierno retractarse

LA PAZ |

Los profesores se resisten a enseñar en las aulas el denominado "proceso de cambio" de la gestión de Evo Morales y emplazan al ministro de Educación, Roberto Aguilar, para que se retracte de su anuncio.

El ejecutivo del Magisterio Urbano de El Alto, Alex Morales, afirmó que en el Código Niña, Niño y Adolescente se prohíbe la ideologización política en los establecimientos educativos y consideró que el Gobierno, con su decisión, está vulnerando los derechos de los alumnos.

"No podemos hacer eso porque es ideologización política y el Código lo prohíbe; por tanto, no tenemos que impartir basura masista a nuestros estudiantes porque se vulneran sus derechos. La posición de los magisterios es de rechazo total, no vamos a acatar ese anuncio abusivo, pedimos que el ministro Aguilar se retracte", manifestó.

Agregó que ni en tiempos de dictadura se instruyó a los docentes impartir clases sobre una determinada ideología. Además, indicó que no existen "bondades" para hablar de los 13 años de gobierno de Morales en los centros educativos.

"Ni en la dictadura se han dado este tipo de situaciones. Qué bondades podemos hablar de este Gobierno, si quieren obligarnos vamos a decir que es un Gobierno corrupto, el más corrupto de la historia que nada en narcotráfico e incapaz porque está endeudando a todos los bolivianos", sostuvo.

En pasados días, el ministro Aguilar señaló que los 13 años de la gestión de Morales deben ser parte de los contenidos curriculares. "Este periodo de los 13 años de gestión del presidente Evo Morales es parte de los contenidos y es incorporado como parte del desarrollo de la historia (...), no es un tema de los logros del Gobierno del presidente Evo Morales, son contenidos curriculares en cualquiera de las áreas", justificó Aguilar.

Entre tanto, el dirigente de los profesores no descartó responder con procesos penales a quienes obliguen a enseñar sobre el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Si nos quieren procesar por resistirnos, que lo hagan. Pero si los directores quieren imponer materias en nuestros cursos, nosotros los vamos a procesar sindical y penalmente por vulnerar los derechos de nuestros alumnos", aseveró.

"No podemos enseñar medias verdades"

En un sondeo a profesores de diferentes materias sobre el anuncio de Educación, la mayoría expresó su desacuerdo. Algunos señalaron que los casos de corrupción, escándalos como el de Gabriela Zapata o la reelección ilegal enlodan la gestión gubernamental y que no podrían enseñar esas coyunturas a los estudiantes.

La docente de Valores Espirituales y Religión, Juana del Carmen Quisbert, aseveró que desde su área no puede contar "medias verdades".

"Desde mi materia, lo que más enaltecemos es la verdad y la verdad a medias no la vamos a contar, nosotros nos basamos en la verdad completa. Los gobiernos tienen cosas buenas, pero muy pocas o nos quedamos callados o hablamos lo que es", indicó.

La profesora Mercedes y Guadalupe, de Ciencias Sociales, también expresaron por separado su negativa a impartir enseñanza sobre los logros de Morales. "Es una arbitrariedad que nos quieran obligar. Es verdad que es historia, es el primer presidente indígena, pero lo que ahora vemos son más casos de corrupción, malos tratos, el escándalo de Zapata. ¿Eso quieren que enseñemos? No, no podemos hacerle eso a los niños y jóvenes", dijo Guadalupe.

Esta jornada, los maestros realizaron un mitin de protesta en alrededores del Hospital Obrero en apoyo a las demandas de los médicos, que se oponen a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) y la acción popular presentada en contra de los paros de los galenos.