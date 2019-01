Vecinos y Sernap se disputan ingresos por turismo en Toro Toro

El sábado después de mediodía pobladores del municipio de Toro Toro del departamento de Potosí intervinieron las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y comenzaron a cobrar el ingreso al área protegida. El municipio reclama la administración de los recursos que percibe el Sernap en la zona turística.

La gestión pasada el Sernap recaudó 1,6 millones de bolivianos por el ingreso de 24.000 turistas. Los nacionales pagan 40 bolivianos y los extranjeros 100 bolivianos.

El alcalde de Toro Toro, Eliodoro Uriona, explicó que desde 2013 a 2016 el municipio recibía el 80 por ciento de los recursos que se cobraban a los turistas. Sin embargo, Hermis Quintana, director del Parque Toro Toro que depende del Sernap, indicó que el cobro que la Alcaldía realizaba en ese periodo de tiempo era ilegal, por lo que en 2016 se elaboró un reglamento que determinaba que la institución de áreas protegidas debía administrar el 100 por ciento de los recursos.

Quintana detalló que de los recursos percibidos el 50 por ciento se destina para mantenimiento y funcionamiento del parque, el 10 por ciento para atención de desastres naturales en las comunidades donde se encuentra el área turística, el 15 por ciento para ahorro y el 25 por ciento para el municipio.

El Alcalde explicó que el Sernap no brindó un informe sobre el uso de los recursos, pero además denunció que los mismos no se destinan para mejorar el parque. “(El Sernap) Nunca informó dónde se gastó esa plata ni del 25 % no nos han informado”, dijo.

ALCALDÍA QUIERE CUIDAR EL PARQUE

La Alcaldía de Toro Toro a través de un comunicado indicó que la intervención de las oficinas del Sernap es para precautelar la integridad del patrimonio del Parque Nacional Toro Toro (PNTT).

“Realizaremos el cobro documentado de los ingresos al parque y sus atractivos para no impedir el normal flujo de visitantes, y mantendremos nuestra medida hasta la llegada del Ministro y la Viceministra, cabeza de sector, para acordar los nuevos términos de funcionamiento de nuestra área protegida”, dice el documento.

EL SERNAP DENUNCIA DAÑO ECONÓMICO

El director del Parque Toro Toro, Hermis Quintana, explicó que la acción de intervenir las oficinas de administración del Parque Toro Toro, que depende del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), es ilegal y se está causando daño económico al Estado, pero además se desconoce en qué se usarán estos recursos.

El alcalde Toro Toro, Eliodoro Uriona, aseguró que la intervención fue de forma pacífica y aprobada por un cabildo donde participó el Comité Cívico, la Central Seccional y sus subcentrales, el Comité de Gestión, las comunidades que forman parte del parque, las asociaciones de guías, hoteleros, transportistas y los pobladores.

Explicó que se busca reponer la legalidad y una gestión descentralizada en el parque, debido a la inoperancia y conducta abusiva del director del área y la manifiesta ilegalidad del Sernap que viene confiscando los recursos por ingreso de turismo al lugar desde hace dos años.

El Alcalde solicitó la presencia de autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.