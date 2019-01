Murillo presenta otra denuncia contra la ministra Gisela López

El senador Arturo Murillo, jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), presentó hoy ante la Fiscalía una segunda denuncia penal contra la ministra de Comunicación, Gisela López.

En esta segunda denuncia, se acusa a la autoridad gubernamental por los delitos incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales.

El argumento de Muriillo se basa en que la ministra López rehusó entregarle información sobre los "guerreros digitales" contratados por el Gobierno, en particular de Iván Canelas Lizárraga, quien es hijo del Gobernador de Cochabamba.

Murillo, en su denuncia, recuerda que el año pasado pidió en dos ocasiones a la Ministra de Comunicación que le proporcione las hojas de vida y documentación de los directores y funcionarios de la Dirección de Redes Sociales, sin embargo, López le negó esos datos bajo el argumento de que son de carácter confidencial y se podría atentar a la privacidad.

El senador criticó la actitud de López. Señaló que la acción funcionarios públicos debe fundarse en los principios de transparencia y publicidad. El opositor considera que los datos solicitados a la Ministra son de carácter público.

Murillo sostuvo que la Ministra escondió esa información porque "contrata gente sin cumplir con la Constitución Política del Estado".

Mencionó en este acápite a Iván Canelas Lizárraga, quien -según el senador- asumió como Director de Redes Sociales en enero de 2018, pero en abril recién estaba en trámite su libreta de servicio militar, la cual es un requisitos para ser funcionario público.

El opositor, en su denuncia, sostiene que tiene el informe del Ministerio de Defensa que comprueba su afirmación.

El senador ya presentó la denuncia penal por este caso. hace dos días, también denunció a la Ministra por malversación debido a la publicación de una encuesta favorable a Evo Morales en espacios pagados con recursos públicos en medios impresos.

"No es persecución, no es machismo, no es misoginia, es cumplimiento de deberes querida Ministra. Lo único que hay que hacer es cumplir con los deberes", dijo Murillo.