Adriana Salvatierra asume la presidencia del Senado y Víctor Borda la de Diputados

Los legisladores del oficialismo, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, asumieron esta noche como los nuevos presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, para el periodo 2019-2020.

La joven cruceña se comprometió a ejercer sus funciones con honestidad y siguiendo el ejemplo del presidente Evo Morales, que trabaja todos los días desde tempranas horas.

"Tengan la absoluta certeza de que trabajaremos con integridad, con honestidad, con sacrificio (y) con el ejemplo que nos da el presidente Evo Morales, cuando se levanta todos los días a las 5.00 para construir patria", dijo.

Agregó que en el marco de ese ritmo laboral del jefe de Estado, a diario trabajará incansablemente para estar a la altura de las nuevas responsabilidades que está asumiendo a sus 29 años de edad.

Por su parte, Borda asumió con la premisa de contribuir con la construcción de leyes que promuevan una estabilidad social, económica y política en el país. Destacó el crecimiento económico que sufrió Bolivia durante los 13 años de Gobierno, la reducción de la extrema pobreza y la priorización de la salud.

"Tenemos varios retos, uno de los retos no solamente es legislar, no solamente es fiscalizar, no solamente es presionar, sino que tenemos que contribuir a través de esta Cámara de Diputados, a garantizar a través de las leyes que nosotros aprobamos, fundamentalmente una estabilidad social, una estabilidad política, una estabilidad económica, en nuestro país", expresó.

Borda nació en la ciudad de Potosí el 12 de junio de 1970 es abogado de profesión, fue presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.