Un sujeto asesina a su padre y luego lo descuartiza en El Alto

Un hombre asesinó violentamente a su padre ayer en El Alto, para después descuartizarlo con un serrucho. El autor confesó el parricidio, informó Limbert Coca, supervisor del Comando regional de la Policía.

El hijo asesino fue identificado como Henry C. C., de 33 años, quien trabajaba como seguridad de un local nocturno. La víctima, su padre, era Elías C. C., de 54 años.

El subdirector de la Felcc, Freddy Medinaceli, señaló que, una noche antes, ambos habían tenido una discusión, porque el padre había revelado al resto de la familia que Henry había asesinado a su abuelo hace ocho años.

El hijo, ebrio, decidió asesinar a su padre. Lo golpeó con una viga de 60 centímetros de largo hasta matarlo y, en medio de su rabia, llevó el cuerpo a un baño, donde agarró un serrucho para cercenar el cuerpo.