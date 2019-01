Vice a policías corruptos: "Serán golpeados de manera fulminante"

El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió hoy a los efectivos policiales implicados en los casos de corrupción de la Academia Nacional de Policías (Anapol) y el consorcio del abogado torturador Jhazmani Torrico que serán "sancionados y golpeados de manera fulminante".

"Duele que personas que trabajan en la policía estén involucradas (en esos casos), pero decirles a esos señores, en este caso y en cualquier otro caso que detectemos, en cualquier nivel del Estado, van a ser golpeados de manera fulminante; como tiene que ser en un país en el que la corrupción, el maltrato y el abuso no son tolerados", advirtió el Vicepresidente.

García Linera afirmó que al Gobierno no le interesa el rango de los policías ni la cantidad de personas implicadas en el caso Anapol, pero los mismos deben ser encarcelados. Anunció que no se encubrirá a ningún efectivo policial y aseguró que los funcionarios públicos involucrados en este caso serán sancionados.

"No importa de la cantidad de policías que están involucrados y el grado que tengan, para adentro (...). Hay un consorcio mafioso, se lo ha develado. El presidente Evo Morales ha exigido acciones rápidas y no va ver encubrimiento, no va ver encubrimientos. Civiles y policías involucrados en el cobro de dinero de miles de dólares para acceder a la Anapol de van a ser sancionadas", afirmó.

Por este caso, fueron aprehendidos en los últimos días el exinspector, general Juan José L.; el rector de la Universidad Policial (Unipol), general Vladimir Q.; el vicerrector, coronel Vicente Q., y el asesor jurídico de la Academia de Policías, teniente coronel Héctor Hugo I. Para este sábado está previsto la audiencia de medidas cautelares.

El segundo mandatario se refirió también a los cuatro policías implicados en el caso consorcio del abogado torturado Jhazmani Torrico a cuyo accionar calificó de "indignante y abominable". Destacó que el Ministerio Público haya actuado con celeridad en este hecho y se haya logrado con la aprehensión de varias funcionarios.

"Indignante y abominable de cómo se hace abusó de la profesión, pero muy contento por la velocidad con la que se está operando. Ante el menor indicio de corrupción, maltratos y abusos, el Estado está al fin respondiendo con una velocidad sorprendente", manifestó.

Dijo que "nadie está vacunado ni contra el abuso en contra la corrupción", sin embargo, "podemos mostrar que hay un Gobierno plenamente comprometido a liquidar la corrupción y los abusos, si actúa rápido", agregó.

El viernes la policía aprehendió a dos jueces, un fiscal, cuatro policías y una persona particular, acusados de formar parte del consorcio ilegal del abogado Torrico, quien torturaba a sus víctimas para cobrarles supuestas deudas; sin embargo, Torrico no sólo recurría al matonaje en su actividad, sino también dirigía procesos judiciales y hasta elaboraba resoluciones de vocales en su oficina.

El abogado Torrico se encuentra encarcelado desde noviembre del año pasado. Sin embargo, en los últimos días levantó polémica e indignación social, porque se revelaron videos en que se le observa torturando a personas a quienes exigía pagar deudas.