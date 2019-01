Diputado del MAS intenta desvirtuar la denuncia de encuesta

Después de que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomó una decisión sobre la denuncia que tiene el presidente Evo Morales por la publicación de una encuesta favorable a su partido pero sin dar a conocer su pronunciamiento, el diputado Lino Cárdenas (MAS) afirmó que la publicación de la encuesta es legal.

Explicó que la misma no hace referencia a las elecciones primarias, sino a los comicios de octubre de 2019; por lo tanto, su publicación no está prohibida.

“Es una encuestas que no tiene que ver con primarias. Ahí está Rubén Costas, que es gobernador y jefe de los Demócratas, pero no es candidato para las primarias; es el señor Óscar Ortiz. Segundo, no se pueden hacer encuestas para primarias porque la encuesta es intrapartido”, explicó.

Una encuesta en primarias tampoco correspondería, sostiene el legislador, porque los partidos políticos han registrado binomios únicos, por lo tanto, no hay candidatos que se confronten para encuestas.

Precisó que la “encuesta está orientada a las elecciones de octubre”, por lo tanto, en esta coyuntura se pueden publicar encuestas. “La prohibición arranca desde que los candidatos presentan una postulación. En este caso, para las elecciones de octubre, recién tendremos candidatos”, dijo.

MÁS DATOS

Evo confía en lograr el 70%

El presidente Evo Morales expresó ayer su confianza en los militantes del MAS y organizaciones sociales para ganar las próximas elecciones y conseguir un nuevo mandato. “Hemos empezado con más de 50 por ciento, hemos estado con más del 60 y mi gran deseo es este nuevo, últimos cinco años para mí, quisiera más del 70 por ciento”, manifestó.