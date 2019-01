Médicos denuncian malas condiciones de hospital de Warnes

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, reveló ayer las condiciones adversas en las que trabaja el personal médico del hospital de Warnes, Santa Cruz, donde la semana pasada perdió la vida un recién nacido por quemaduras.

Viruez criticó las declaraciones del secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, y del alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, que responsabilizan al personal médico, y lamentó que los trabajadores en salud no reciban sus sueldos desde hace cuatro meses.

Viruez lamentó que hasta el momento no haya un hospital de segundo nivel en Warnes, sólo un centro integral, y que el personal médico recibe un trato infrahumano de parte del Alcalde, no tienen ítems, no les pagan y no tienen insumos, por lo que muchas veces el personal médico tiene que improvisar. Sin embargo, pidió una investigación rigurosa.