Tezanos dice que Evo también usó una institución para hablar del caso Zapata

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, recordó hoy que el presidente Evo Morales se refirió al caso Gabriela Zapata y la supuesta existencia de un hijo, entre ambos, en Palacio de Gobierno.

"Si recordamos cuando el Presidente (Evo Morales) tenía un hijo con la señora (Gabriela) Zapata, el Presidente informó desde Palacio de Gobierno, se desmintió que existía un hijo", afirmó.

Las declaraciones se dan luego de que Tezanos Pinto convocó el lunes pasado a una conferencia de prensa para dar a conocer que fue infiel a su esposa Kary Arias, y que por ello era víctima de chantaje.

"Yo reconozco que he sido infiel en mi matrimonio, no justifica que me hagan chantajes y denuncias falsas sobre violencia", sostuvo.

Varios demandan la renuncia del Defensor, particularmente la oposición; en tanto el oficialismo le pide que deje de lado sus cosas personales y se dedique a trabajar.

Es la segunda vez que Tezanos Pinto utiliza la Defensoría para ventilar temas privados. En octubre de 2018, convocó a una conferencia para desmentir presuntas agresiones a su pareja.