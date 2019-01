Revelan audio en el que gerente del SIN de El Alto amenaza a funcionarios que no voten en las primarias

"Lamentablemente así nomás pues es este campo; cada día, cada acto, es político. No seamos descarados, comiendo con plata de nuestro señor Presidente, que se está matando por todos los bolivianos, y estemos mofándonos, siendo hipócritas, desleales, hablando mal afuera", dice un audio filtrado en el que presuntamente habla el gerente distrital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de El Alto, Hugo Muñoz Cossío, donde se lo escucha amenazar con sanciones a aquellos funcionarios que no voten en las elecciones primarias.

En el audio revelado por Rimay Pampa, el gerente del SIN presuntamente afirma que se tomarán medidas y se sancionará drásticamente a los servidores públicos que por una u otra razón no acudan a votar a las primarias, esto por órdenes del Gobierno Central y afirma que incluso se habría creado una aplicación satelital para controlar la asistencia.

"Ahora, hay un aplicativo que han hecho (en) Presidencia. A ver, en el caso de la licenciada Layme, está en un colegio X en Senkata; desde la mañana hasta que termine el escrutinio tiene que estar ahí", dijo.

Muñoz habría concertado una reunión con 15 funcionarios en la Gerencia de Impuestos de la ciudad de El Alto para explicarles las medidas que se tomarán el día de las elecciones y coordinar actividades políticas donde afirmó que se controlaría dónde (en que recintos) y a qué hora se encontrarían los funcionarios, esto en coordinación con los ministros de Defensa, Javier Zavaleta y de Culturas Wilma Alanoca.

En una parte del audio se escucha a Muñoz decir a los empleados "quieren multarnos, quieren listados nomas de quien no ha asistido" dijo y continuamente afirma que El Alto estaba a cargo de Alanoca y que se "jaloneaban gente" con Zavaleta.

También intervienen otros funcionarios, una de ellas afirma haber asistido a una reunión en el campo ferial con el ministro Zavaleta, "ha sido drástico, ha mencionado que somos 84 mil servidores a nivel Bolivia, 40.000 están en La Paz, de los cuales solo 10.000 se han inscrito (en el MAS como militantes). Ha dicho que somos tránsfugas, personas que se aprovechan (que) cuando van a almorzar: ¡ah ese indio!, hablan ¿nove? Ahora van a trabajar. Y los que no se han inscrito, hasta el 28 se van a tomar medidas correspondientes", describió.

Otro funcionario explicó cómo será el control: "Por ejemplo, Lourdes. Le van a dar 8 militantes que están inscritos en el padrón, ella tiene que persuadir de que vayan a votar. Fácil de controlar quién ha votado y quién no. Los datos estarán en el padrón, el 28 ya se va a saber (...), de ahí ya vienen las acciones".

Por su parte Muñoz enfatizó que debería responder con informes a entidades de Gobierno sobre la asistencia de los funcionarios a los comicios y que aquellos que no lograron inscribirse en el padrón para participar de las primarias recibirían sanciones. Conminó a aquellos que no pertenecen al Movimiento al Socialismo (MAS) a sincerarse y presentar su renuncia.

"Sean lo suficientemente éticos de decir: -sabe qué, yo no soy del MAS no me gusta o no voy a participar (...) renuncio, yo voy a esperar otra gestión que va a salir y ahí voy a entrar ahí voy a tener yo mi mentalidad contraria a lo que es este gobierno- y así nomás nos evitamos de líos de problemas de cualquier tema de índole personal que puedan hacer creer ser afectados o posiblemente ser una persecución política como dice la oposición", dijo Muñoz.

"Les guste o no, hasta el día que esté el Presidente Evo Morales va a estar así, vamos a seguir trabajando en su lineamiento y su política: ¿o se alinean o dan un pasito atrás? No queda otra", advirtió.