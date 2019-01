TSE consolida primarias a medida del MAS para habilitar su binomio

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el vicepresidente Álvaro García Linera convocaron ayer a participar de las elecciones primarias de este domingo para legitimar a los binomios, mientras que cinco binomios de la oposición cuestionan el proceso y sólo enviarán a votar a sus delegados para cumplir la formalidad. El Estado gastará 27 millones de bolivianos para “legitimar” a los binomios únicos, que podrán ser habilitados para las elecciones de octubre con un solo voto. El proceso —denunciaron— sólo servirá para habilitar a la dupla inconstitucional del MAS.

La vocal del TSE Lucy Cruz dio ayer el “espaldarazo” a la consolidación del binomio del MAS al expresar que los militantes deben legitimar a los binomios con su voto este domingo.

Consultada respecto a que si los votos, en mayor o menor número, “legitiman una candidatura”, en este caso del MAS, la autoridad electoral sostuvo que, efectivamente, este proceso electoral tiene como finalidad legitimar las candidaturas, además de fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.

“Un voto sería suficiente (para habilitarse a las generales de octubre), pero no conveniente. ¿Por qué razón? Porque todos los actos de los procesos electorales se llevan a cabo en el ámbito de la legitimidad, es lo lícito, es el cumplimiento de las leyes”, afirmó.

Cruz aclaró que, como este proceso es interno y para militantes, la participación es voluntaria y que el hecho de que si uno de los binomios tuviera “sólo un voto válido” no afectaría para habilitarse a las generales.

“No afecta, en razón de que el binomio va a llegar a representar a su partido en las elecciones generales por simple mayoría”, dijo.

“No es conveniente —acotó—. En mi opinión, yo me pongo en lugar de un binomio. ¿Cómo me siento yo si ni siquiera mi partido me apoya? ¿Cómo voy a ir a las generales con un voto?”.

En tanto, para el vicepresidente Álvaro García, el hecho de que la oposición pida no ir a votar y sólo habilitar a su binomio con su voto, es “porque no cuenta con militancia” y sus seguidores son virtuales.

“Esos siete candidatos son ‘like partidos’, son partidos de patronazgo o taxi partidos. Está claro que no les queda de otra más que decir abstención; su militancia no existe”, refirió.

El jueves, los candidatos Carlos Mesa (CC), Óscar Ortiz (21F), Víctor Hugo Cárdenas (UCS), Jaime Paz Zamora (PDC) y Virginio Lema (MNR) reiteraron su decisión de no votar en las primarias.

Mesa denunció que este proceso electoral fue creado a medida del MAS para legitimar la candidatura inconstitucional de Evo Morales y Álvaro García por encima del 21F.

Ortiz, por su parte, aseveró que el TSE jugó un papel negativo porque terminó tomando decisiones a favor del MAS.

7.837 mesas de sufragio estarán distribuidas en 3.751 recintos en todo el país. La mayoría están en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

ELEMENTOS A CONSIDERAR

Este proceso sólo es para militantes de los partidos habilitados.

La participación es voluntaria y, por lo tanto, no se hará entrega de ningún certificado, por lo que quienes no asistan podrán realizar sus trámites sin ninguna dificultad.

Las mesas se abrirán a las 8:00 y funcionarán por ocho horas continuas.

Los resultados se transmitirán de forma rápida a través de la fotografía que se tome mediante un celular.

Se prevé que los resultados preliminares se conocerán hasta las 20:30 del domingo.

El resultado final se conocerá hasta el miércoles 30.

ACTIVISTAS QUEMAN ÁNFORAS Y ALISTAN CONSULTA POPULAR

REDACCIÓN CENTRAL

Colectivos ciudadanos de La Paz y Cochabamba quemaron ayer ánforas falsas y papeletas de las elecciones primarias como medida de protesta en rechazo a este proceso electoral. Las plataformas indicaron que, el día de los comicios, se instalarán mesas en diferentes puntos del país para consultar a la población si está de acuerdo con la votación.

En Cochabamba, un grupo de activistas incendió el material en la plaza 14 de Septiembre. La asambleísta Lizeth Beramendi explicó que el objetivo era mostrar el rechazo al millonario gasto que representa la elección primaria, que sólo tiene el objetivo de legitimar una candidatura ilegal como la de Evo Morales.

En La Paz, la quema se realizó en la plaza Avaroa. El activista Henry Rojas dijo que el domingo se instalarán ánforas para consultar a la población si está de acuerdo con las primarias y el respeto al voto soberano del 21F.