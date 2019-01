García Linera señala que se preocupará si vota menos de 50% del MAS

El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó esta mañana que estará feliz si en estas elecciones primarias vota más del 50 por ciento de los militantes inscritos en el MAS, y por el contrario estará preocupado si el porcentaje de participación no llega a la mitad.

"Siendo fríos, calculo que con que votare entre un 50 y un 70 por ciento de nuestra militancia, yo estaría feliz. Si vota el 100 por ciento, ultra feliz. Si vota menos del 50 por ciento, me preocuparé, porque es un llamado de atención de que la estructura orgánica requiere un conjunto de ajustes", dijo García tras votar en la zona de Sopocachi.

El Vicepresidente recordó que el MAS inscribió a 1.100.000 votantes y señaló que para el partido de Gobierno las elecciones son también una prueba para saber cómo está territorialmente. El Tribunal Electoral acreditó 991.092 militantes del MAS, luego de la depuración.

García Linera también calificó a las organizaciones políticas que impulsan el ausentismo como "taxi partidos", que buscan esa excusa para no evidenciar su falta de vida orgánica.

Linera señaló que con, excepción de Demócratas, los partidos que presentan candidaturas son organizaciones que se armaron hace dos o tres meses "al calor de un café o una cerveza".

"Son partidos, a excepción de Demócratas, que se han organizado al calor de un café o una cerveza hace dos o tres meses, esos no son partidos políticos serios, entonces para no mostrar el vacío de su militancia han pedido que no vayan a votar, porque en los hechos nadie iba a votar por ellos, porque no son partidos de verdad, son selfi partidos", agregó García Linera.

Las plataformas ciudadanas y los partidos de oposición criticaron estas elecciones por el gasto de 27 millones de bolivianos en esta jornada, dado que no hay más de un binomio en cada organización política. Ante esta situación Linera señaló que fue iniciativa de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) proponer que las elecciones primarias se realicen desde el 2019.