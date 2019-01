Mesa resta importancia a Primarias y desafía ver tamaño de partidos en comicios de octubre

La inédita jornada de elecciones primarias que se celebran hoy por primera vez Bolivia se vive entre la convocatoria a la votación masiva por parte de oficialismo, el ausentismo y el repudio de... Ver más Primarias: opositores califican de parodia y oficialismo dice que se profundiza la democracia

El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó esta mañana que estará feliz si en estas elecciones primarias vota más del 50 por ciento de los militantes inscritos en el MAS, y por el contrario... Ver más García Linera señala que se preocupará si vota menos del 50% del MAS

El Tribunal Supremo Electoral dio por inaugurada la jornada de Elecciones Primarias, inéditas en el país, en que 1,7 millones de militantes de los partidos políticos están habilitados para sufragar,... Ver más TSE inaugura jornada electoral y el MAS llama a una masiva participación