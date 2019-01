Alcaldes de La Paz y Achocalla se reúnen después de casi dos semanas del problema de la basura

El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, confirmó hoy su asistencia a la reunión de esta tarde con su par de Achocalla, Dámaso Ninaja, convocada por la Defensoría del Pueblo, para buscar una solución al conflicto de la basura en la Sede de Gobierno que ya lleva 13 días.

"Vamos a asistir en medida en que la Defensoría actué con responsabilidad, toque temas de fondo y no temas maritales de las personas y actué con responsabilidad con La Paz (...) No vamos a asistir a reuniones políticos partidarias, que no se invite a gente que no representa a La Paz", señaló Revilla en conferencia de prensa.

El alcalde también informó que la solución al conflicto de la acumulación de la basura en las calles está en manos de las autoridades de Achocalla y en "una decisión política del Movimiento al Socialismo (MAS)".

Pidió a las autoridades de este municipio e instó "a las autoridades de Achocalla a que levanten el bloqueo que tenemos en el ingreso al relleno sanitario".

La autoridad dijo que la Alcaldía de La Paz cumplió con la principal demanda de dirigentes de ese municipio que es el próximo cierre del relleno sanitario, en dos meses, para que se levante la medida de presión que tiene a la urbe paceña con grandes montículos de basura. Se calcula que 1.500 toneladas están amontonadas en alrededores de contenedores completamente llenos.

Por su parte, representantes del MAS pidieron a Revilla, "dejar la soberbia" para poner fin al conflicto.

"Lamentablemente, la soberbia del alcalde Luis Revilla nos está llevando a una emergencia sanitaria nacional. El viernes estaba citado para un diálogo, pero no participó; al día siguiente, cuando 10 mil comunarios de Achocalla se movilizaron hacia su despacho ni siquiera los recibió para solucionar este problema (...). Señor Alcalde, no sea soberbio, vaya y reúnase con el alcalde de Achocalla y otras autoridades", señaló el legislador Franklin Flores en su pedido.

Mientras tanto, vendedoras de los mercados Lanza, Rodríguez y El Tejar exigieron hoy al alcalde Revilla, recoger la basura que se generó en esos centros de abasto, pues su acumulación genera malos olores y riesgo de enfermedades. Amenazaron con dispersar los residuos y llevarlos hasta las instalaciones de la Alcaldía, si no son escuchadas.