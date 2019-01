Inasistencia, denuncias y protestas por el 21F marcaron las primarias

“En los diferentes recintos electorales las mesas se aperturaron con total normalidad, pero también informar a la población cochabambina que por falta de un delegado no pudieron no funcionaron ocho... Ver más Cochabamba: ocho mesas electorales no funcionaron por falta de delegados

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, informó que, en el transcurso de la primera parte del jornada lectoral, 5.741 mesas de sufragio fueron abiertas a lo largo... Ver más Evaluación de media jornada: al menos el 77 % de las mesas abrió

Varios recintos electorales de la ciudad de Cochabamba registraron poca actividad en sus mesas de votación en el transcurso de la primera mitad de la jornada de las elecciones primarias. Ver más Cochabamba vive las primarias con poca participación en las mesas de votación de la ciudad