Jhasmani pagó mil dólares a vocal para manipular caso Choco Burger

De acuerdo a los resultados del conteo rápido de actas que brindó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo (MAS), logró una convocatoria del 35,90% a... Ver más Resultados preliminares: solo el 36% de militantes del MAS participaron de las primarias

El Tribunal Electoral Departamental (TED) inauguró la jornada de elecciones primarias en el departamento de Cochabamba con un llamado a los militantes de los distintos partidos políticos a participar... Ver más Inauguran las primarias en Cochabamba con un llamado a los militantes a participar

“En los diferentes recintos electorales las mesas se aperturaron con total normalidad, pero también informar a la población cochabambina que por falta de un delegado no pudieron no funcionaron ocho... Ver más Cochabamba: ocho mesas electorales no funcionaron por falta de delegados