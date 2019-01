García Linera a opositores: "Cuando lleguen a 50 mil votos que hablen, no existen"

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, respondió hoy a los candidatos de oposición, quienes pidieron que el mandatario Evo Morales renuncie a su carrera electoral debido a la baja participación de los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en las Primarias, realizadas el domingo pasado.

"Cuando lleguen a 50 mil votos que me vengan hablar, por debajo de 50 mil votos no existen. No tienen autoridad para decir nada, es una vergüenza su votación 18 mil votos, y de ellas más del 20 por ciento vota en blanco o nulo", aseveró durante una conferencia de prensa.

García Linera dijo además que se analizará el mapa de votación de los comicios para planificar un mayor trabajo político en las regiones, donde se registró una menor cantidad de votos a favor del partido oficialista.

Nota en desarrollo.