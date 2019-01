Sujeto que le reventó el ojo y fracturó los brazos a su pareja se entregó a la Felcv

En la ciudad de El Alto, Simón C., de 36 años de edad, acusado de tentativa de feminicidio contra su concubina y madre de sus dos hijos, se entregó a las autoridades y ya se encuentra en calidad de aprehendido.

Este sujeto golpeó brutalmente a su concubina de 30 años hasta hacerle perder el ojo izquierdo, además sus brazos están fracturados. Luego del hecho, el acusado huyó.

La directora de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv)- de El Alto, Patricia Alave, informó que el agresor se presentó con su abogado en la Fiscalía, donde se procedió a ejecutar la orden de aprehensión respectiva.

Según el reporte policial, el acusado alegó que no se acuerda de lo sucedido porque estaba ebrio. Fue llevado a celdas, a la espera de una imputación y audiencia de medidas cautelares.

El aprehendido está acusado de intento de feminicidio. Él alega que ella no le quiso dar más dinero para seguir consumiendo bebidas alcohólicas.

La víctima fue internada en el Hospital de Clínicas para tratarla por las lesiones que sufrió.

“Sólo me acuerdo que me estaba pegando, así las manos me ha torcido uno por uno, luego mi ojo con su dedo me ha hecho, me ha reventado mi ojo”, relató la víctima.

La directora de la Felcv indicó que no existen denuncias anteriores contra el agresor, sin embargo, la mujer aseveró que antes el hombre le rompió la nariz y le mordió la oreja, pero ella lo perdonó por sus hijos y por eso no lo denunció. Desde el hospital dijo que su pareja era agresiva desde que enamoraron y aguantó varios años porque ella no tiene familia que le pueda ayudar.