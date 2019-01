Víctima de violación rompe el silencio: Yo estaba con quienes creía eran mis amigos

La víctima del caso de la presunta violación protagonizada por un grupo de jóvenes en Santa Cruz, rompió el silencio con una carta dirigida a la población, donde relata el difícil momento que está atravesando

"Esa noche yo no estaba sola con cinco hombres, como comentan algunas personas, yo estaba con quienes creía eran mis amigos", dice la joven en su carta después de contar lo ilusionada que estaba aquel 14 de diciembre después de dar su primer examen para el propedéutico de la carrera de medicina.

De acuerdo a El Deber, medio donde se publicó la misiva, la madre no pudo contener las lágrimas al leer el relato que su hija contaba por primera vez a los medios tras lo sucedido.

Carta de la Víctima :

La muchacha pide a los jóvenes decir la verdad y lamenta haber confiado en ellos. "Si sus hijos están presos, yo lo estoy aún peor, todos los días encerrada entre cuatro paredes preguntándome ¿cuándo va a acabar esto?, ¿cuándo las familias de ellos y sus abogados dejarán de hacerme tanto daño?", agrega la joven.

"Todos los días le pregunto a Dios: ¿por qué a mí?, ¿por qué nadie me ayudó?, ¿por qué me dejaron botada y sola en esa clínica?, ¿por qué no dicen toda la verdad?, ¿por qué no son tan valientes y les dicen a sus madres que esa noche me violaron? Quisiera verlos cara a cara y que me miren a los ojos y me digan si estoy mintiendo. No solo tengo dolor, también tengo rabia porque quisiera volver el tiempo atrás y no estar ahora preguntándome ¿quién de ellos me violó?", finaliza la carta.

La carta será entregada hoy por los abogados de la defensa, Andrés Ritter y Jessica Echeverría, de manera oficial a las autoridades para que sea considerada una prueba de la verdad de la víctima

Ayer la mamá de Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, Eliane Saavedra, y del menor de edad que se vio involucrado en este caso, aseguraron en la red Unitel que no existió delito, que sus hijos son inocentes.

“Mi hijo es inocente, no hay pruebas contra él... Estamos enterrados en vida... Cuál fue el error de los seis muchachos, fue fumar marihuana... Lo que ha desatado toda esta desgracia, es que los chicos consuman droga...”, indicó Eliane Saavedra