Violación múltiple: activistas alistan vigilias en audiencias

Un grupo de mujeres activistas denunciaron ayer la lentitud con la que trabaja el Ministerio Público en el caso de violación múltiple contra una mujer de 18 años, el pasado 14 de diciembre, además anunciaron que harán vigilia en los juzgados donde se lleve adelante las audiencias de José Antonio R. F. y Alejandro S. S., quienes piden la cesación a la detención preventiva.

En tanto, los familiares de dos de los acusados indicaron ayer a los medios de comunicación cruceños que la víctima fue la que los “pervirtió” y la que insistió a consumir drogas con la adquisición. Dijeron también que piden la libertad de los detenidos preventivos porque no existen pruebas en su contra y por lo contrario las pesquisas realizadas por el Ministerio Público les favorecen.

“¿Cómo sabe una de las mamás de los imputados de #LaManadaBoliviana que esa pericia de Planimetría del IDIF saldrá a favor de ellos? Es adivina o que está pasando” (sic), escribió en las redes sociales una de las abogadas de la víctima, Jessica Echeverría.

En tanto, la activista Consuelo Camacho señaló que los familiares de los acusados ostentan “un poder económico y político”, pero pese a ello las organizaciones de mujeres asistirán a las audiencias.

“Nosotras vamos a estar acompañando estas audiencias, lo que quieren es desgastarnos, desmovilizarnos, cansarnos, pero nos estamos organizando de manera que no falte el apoyo, el acompañamiento en todas las audiencias y que este caso como otros casos no quede en la impunidad”, manifestó Camacho.

Eliane Saavedra, madre de uno de los cuatro jóvenes investigados por la presunta violación grupal, junto a su abogado Yoadel Bravo, esta mañana en Unitel, informaron que mañana se realizará la audiencia para resolver el pedido de cesación a la detención preventiva de su hijo Carlos Alejandro Saavedra Saavedra.

Saavedra dijo que junto a su defensa rechazaron ir al juicio abreviado porque están seguros de la inocencia de su hijo. “¿Cuál fue el error de los seis muchachos?, a mí se me cayó el mundo cuando mi hijo me dijo que habían fumado marihuana, yo no lo sabía”, dijo la madre y apuntó contra el empleado de esa discoteca. “Debería haber llamado a la Policía, ¿acaso es legal que consuman droga la juventud?, eso ha desatado toda esta desgracia, el que los chicos consuman droga”, agregó Saavedra en la entrevista.

En tanto, el abogado de la víctima, Andrés Ritter, dijo que en algunos casos las declaraciones de la madre de uno de los acusados son “atinadas”, porque “reconoce que todos ellos tienen problemas con las drogas”.

Por lo mismo, hoy pedirá ante el juzgado que se ratifique la detención preventiva de los tres acusados que piden salir de la cárcel para defenderse en libertad.

Ritter agregó que lo único que espera es que este caso avance y se llegue a la verdad histórica de los hechos. Sin embargo, las activistas señalan que los siete fiscales asignados al caso sólo dilatan la investigación y tratan de beneficiar a los acusados.

PIDEN DEFENDERSE EN LIBERTAD

Este miércoles el juzgado Noveno Cautelar fijó audiencia para resolver el pedido de cesación a la detención preventiva de los imputados Carlos Alejandro S. S. y José Antonio R. F.

Este jueves se fijó la audiencia de Alejandro C. P., quien también pide la cesación a la detención preventiva, sin embargo, esta persona solicitó acogerse a un juicio abreviado reconociendo que cometió el delito de lesiones graves y leves, pero hasta la fecha la Fiscalía no respondió a al solicitud.