Cardenal Ticona pide a los partidos evitar la violencia y el egoísmo

El cardenal Toribio Ticona llamó a la unidad de todos los bolivianos y sobre todo al entendimiento entre los partidos políticos respetando las libertades y derechos humanos.

“En Santa Cruz me han hecho pecar diciendo que soy del partido de Evo, (pero) yo no puedo ser de ningún partido, sino quiero que de verdad se entiendan entre hermanos, entre partidos y todos nosotros tenemos que rezar para que no haya nada de violencia ni egoísmo ni nada”, dijo.

Estas expresiones surgen en medio de las persistentes expresiones que tratan de mantener las protestas en demanda del respeto al 21F