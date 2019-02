Defensora dice que volvería a impulsar el juicio contra Leopoldo Fernández

Tras recibir críticas de la oposición por haber impulsado el juicio contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, la nueva Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, defendió su actuación y aseguró que hoy tomaría la misma decisión respecto al caso del 2008.

"Si a mí me dijeran que hoy después de recibir estas críticas ingresaría nuevamente esa causa, con firmeza digo que sí. Yo provengo de organizaciones de Derechos Humanos y convocó a ustedes a que me digan si el 2008 no existió vulneración de derechos humanos", dijo Cruz en conferencia de prensa.

La designación de Cruz como Defensora interina fue rechazada por opositores, que consideran el juicio a Leopoldo Fernández como un proceso de carácter político. Las legisladoras de Unidad Demócrata (UD), Shirley Franco y María Lourdes Landivar aseguraron que se trata de una cuota del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

En septiembre de 2008 en la localidad pandina de Porvenir, un enfrentamiento entre funcionarios de la Prefectura y campesinos marchistas dejó el saldo de 13 muertos, entre campesinos, normalistas y funcionarios departamentales.

La Defensora dijo que en Porvenir hubo vulneración de derechos humanos, y comparó la indignación de ese hecho con el reciente caso denominado "Manada" de Santa Cruz, en el que una joven fue víctima de violación de un grupo de jóvenes.

"Así como el día de hoy nos indigna un caso como la Manada, el 2008 nos indignó a todas y todos los bolivianos lo que sucedió en Porvenir", sostuvo.

Cruz reconoció que fue parte del comité impulsor del juicio a Leopoldo Fernández, pero enfatizó que también fue parte de otros procesos, como los referidos a desaparecidos de la dictadura y contra Gonzalo Sánchez de Lozada.