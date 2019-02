Atrapan en Bolívar al presunto autor de infanticidio en Yapacaní

Ayer en la madrugada, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) de Cochabamba capturó a Trifón Pari Gonzales, el presunto autor de un infanticidio en Yapacaní, y en la noche fue puesto a disposición del Ministerio Público en Santa Cruz.

Pari fue hallado ayer a las 4:00 en la casa de sus padres (personas de la tercera edad) en Chilviri, localidad de la provincia Bolívar, Cochabamba, y luego policías lo trasladaron a Cercado.

Al mediodía, fue presentado en las instalaciones de la Felcv. “Yo no le he golpeado, yo no le hice nada. Él se resbaló”, fueron las palabras que repetía cuando la prensa lo cuestionó por sus acciones.

Según informes, la tarde del martes, Pari golpeó a su hijastro Wilson V. C., de dos años y ocho meses, que perdió la vida. “Le dio patadas y puñetes en el abdomen hasta reventar su hígado porque aparentemente le hizo renegar”, dijo el director de la Felcv, Luis Choque. Ese mismo día, el menor fue llevado por el sujeto al hospital de Yapacaní a raíz que el infante se quejaba por el dolor.

Pari llamó a su concubina para contarle otra versión del caso: “El niño se cayó de la lavandería y se golpeó su pancita”. Luego dijo que volvería a su vivienda para recoger documentos del menor que requerían en hospital, pero Pari, de 34 años, aprovechó la ocasión para fugarse.

“Resulta que Trifón tiene otra familia y tres hijos acá en Cochabamba. Pensábamos que estaba con ellos, pero lo hallamos escondido en la casa de sus padres, en Bolívar, luego de tres días de investigación en coordinación con la Felcv y Felcc de Cochabamba y Santa Cruz”, contó Choque.

El acusado tiene doble identidad: David Pari y Trifón Pari Gonzales. Choque dijo que se procederá con acciones legales del Ministerio Público por los hechos.

El menor fue velado por sus vecinos en la región de Yapacaní. “Mami, me duele mi panza, mami, me duele la panza”, fueron las últimas palabras de Wilson a su madre Fernanda C. C. antes de fallecer en el centro médico de Yapacaní, según un boletín de prensa.

Sobre el caso

Según la autopsia, el menor sufrió un trauma hepático cerrado y tenía el rostro cubierto de cardenales.

“Hicimos la resucitación respectiva, pero no sirvió de nada. A la inspección que hemos hecho había lesiones equimóticas en la parte abdominal del niño y otra en el pómulo derecho”, informó uno de los médicos.

DATOS

Infanticidios en Bolivia

Según establece un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2018 fueron registrados en Bolivia 58 casos de infanticidios, es decir, aproximadamente ocho niños perdieron la vida cada mes a manos de sus progenitores, familiares o pareja de sus padres. Esta lista es encabeza el departamento de La Paz (con 32 casos), seguido por Santa Cruz (8), Cochabamba (7), Beni (4), Chuquisaca (2), Potosí (2), Oruro (2) y Pando (1).

En 2017, el número de infanticidios llegó a 87 y Cochabamba lideró la lista.