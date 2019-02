Dos policías peruanos secuestran a comerciante boliviana en Desaguadero

Una comerciante de nacionalidad boliviana, que denunció ser secuestrada y extorsionada por policías peruanos, fue rescatada el pasado fin de semana por efectivos de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Jhonny Aguilera, informó que la víctima fue a realizar compras el pasado viernes a la población fronteriza de Desaguadero y aprovechó el viaje para denunciar ante la Policía del vecino país el robo de 5 mil dólares que habría sufrido en una pasada ocasión.

Pero los uniformados peruanos consideraron que era una denuncia falsa y la retuvieron para sonsacar al menos 10 mil dólares. “Me han pedido plata porque me dijeron que era una denuncia falsa. Era grande mi desesperación, no sabía qué hacer (…) yo lloraba de rodillas, les decía que por favor me suelten para que me vaya”, relató la boliviana.

La víctima no tenía el dinero que pedían, por ello, los peruanos accedieron que se comunique con su hijo en La Paz.

“Me entregaron mi celular y me hicieron hablar con mi hijo, ellos han dicho que no diga más cosas y que mi hijo sólo traiga la plata”, contó.

Su hijo, aunque no tenía la información precisa de lo que ocurría con su madre, decidió denunciar el hecho ante la Policía en La Paz y se trasladó con los efectivos hasta el puente de Desaguadero, donde tenía que entregar el dinero para el rescate.

POLICÍA DETENIDO FUE ENTREGADO A PERÚ

“Se consiguió rescatar a la señora y se consiguió capturar (al policía que estaba con la víctima en el puente), quien en este momento ya está bajo la jurisdicción de la justicia peruana en Puno. Pero sabemos que hubo otros niveles de participación y hay que entender que el secuestro siempre tiene un fin extorsivo”, agregó Aguilera.