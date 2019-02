Gobernador Patzi explica su ausencia en lugar del desastre: "No es necesario hacer show"

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, respondió hoy a las críticas por su ausencia en el lugar deslizamiento, en Caranavi, y afirmó que "no es necesario estar en lugar para hacer show".

Patzi afirmó que las críticas vienen de las redes sociales, de parte de personas "lejanas" al sector del derrumbe, pero aseveró que la gente del lugar, alcaldes y concejales saben que existe una "coordinación exacta".

"No he salido en redes (sociales). Para mí la coordinación es con alcaldes, concejal, subgobernadores, la población misma y eso es gestionar para mí. No es necesario estar presente o estar yendo a hacer show, yo no soy maquinista, yo no soy tractorista ¿qué voy a hacer? ¿mirar? ¿ese rato sacarme foto?", manifestó en conferencia de prensa.

Señaló que las críticas se enmarcan en un "tiempo electoral muy politizado" y que en ese escenario "hay que callarse y hay trabajar en la gestión desde la oficina fundamentalmente".

Patzi afirmó que se está enviando maquinaria al sector afectado, incluyendo palas mecánicas y volquetas. Aclaró que no se mandó desde el fin de semana, porque no es fácil su traslado.

"Muy probablemente querían verme en el lugar, pero qué voy a hacer en el lugar, yo no soy maquinista, no soy tractorista, lo que hay que hacer es gestionar desde aquí", agregó.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación Agroecológica de Comunidades de Alto Beni (Faecab), Hernán Aguirre, lamentó la "dejadez" del Gobernador pidió ayuda para los 500 damnificados por las riadas en esa región.

"Lamentamos la dejadez del Gobernador que hasta la fecha no se ha pronunciado ni se ha apersonado hasta Alto Beni donde hay alrededor de 500 afectados por los desastres naturales", indicó a los periodistas.

Patzi, descartó hoy declarar una emergencia departamental a causa de las lluvias, después de los dos deslizamientos que dejaron 15 fallecidos y más de 30 personas heridas. "Para que sea departamental tendrían que estar afectados todos los municipios", señaló.

La Gobernación tiene 5 millones de bolivianos para atender las emergencias naturales.