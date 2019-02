Analizan sanción para joven que suplantó a mujer para dar examen

Una de las docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) quedó sorprendida al descubrir que un hombre se había maquillado y vestido de mujer para dar el examen de ingreso a esta unidad, en lugar de otra persona.

“Una docente o auxiliar me vio y me estaba por dar las hojas del examen, pero me dijo tú no eres esa persona. Y yo soy bien nervioso y me delaté a mí mismo”, dijo Brayan G. (19), visiblemente afectado y sentado en el puesto de seguridad de la UMSS.

Minutos después fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Tras una valoración de los funcionarios policiales y el fiscal de turno, se determinó que no existe un delito concreto para su caso, por lo que fue liberado de manera inmediata.

El asesor jurídico de la UMSS, Irving Avendaño, dijo que hoy se definirá el futuro de Brayan, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas. Sin embargo, fue denunciado en primera instancia por dos delitos: falsedad ideológica y suplantación de identidad.

Por otro lado, el decano de la Facultad de Tecnología, Alfredo Cossio Papadópolis, informó que no se les permitirá el ingreso a ninguna universidad pública del país. “Ambos quedan expulsados del sistema universitario”, dijo, aunque esto no fue oficializado.

Dos versiones

Brayan dio dos versiones sobre su caso. En la primera instancia, dijo que una familiar de la postulante lo habría contactado por OLX ofreciéndole pagar 700 bolivianos si aprobaba el examen con la nota máxima.

“Ella me dio su carné y el comprobante del examen, Jhoseline pagó el taxi y contrató una maquilladora, corrió con todos los gastos, teníamos que encontrarnos en la plazuela San Sebastián luego del examen”, contó entre lágrimas.

Luego, en presencia de la Policía, cambió de versión afirmando que lo hizo por su enamorada.

“Yo sólo quiero estudiar, es lo que me gusta, quiero ir a Japón a especializarme, no quiero que me perjudiquen mucho”, expresó.

Santa Cruz

Otro caso singular se registró en el departamento de Santa Cruz, donde una estudiante de fue sorprendida con cámaras y auriculares en medio de un examen de ingreso. Esto alertó a las autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Se logró detectar a cinco estudiantes más que pagaron diferentes montos a personas que les garantizaron el ingreso a la universidad.

Éstas son sólo algunas de las maneras que encuentran los estudiantes para hacer trampa en los exámenes.

Pequeñas cámaras ocultas, uñas pintadas, fórmulas escritas en papeles pequeños y pegadas dentro de las uñas largas, botellas, lapiceros, calculadoras y reglas son algunas de las alternativas e implementos usados por los estudiantes para zafar la presión que conlleva rendir una evaluación.

El exejecutivo del Magisterio Urbano de Cochabamba, Elmer Revollo, desde su experiencia como profesor de Literatura, contó que las escrituras diminutas pegadas en la mina del bolígrafo, un papelito diminuto con escrituras pegado en el muslo o la muñeca y papeles pequeños en la costura de su uniforme son algunas de las formas que los estudiantes adoptan para ocultar sus “recordatorios”.

NO EXISTE NORMA DE SANCIONES

El rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, dijo que no existe una norma específica que sancione a los estudiantes que hacen trampa en los exámenes, pero que son las autoridades de cada universidad las que deben tomar una determinación.

En la UMSS, los estudiantes matriculados que son sorprendidos haciendo “chanchullo” pierden la nota total del examen, mientras que si se trata de postulantes, pueden ser expulsados de manera definitiva o momentánea de todo el sistema universitario.