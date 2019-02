MAS justifica ataques a Peñaranda, pero defiende a Salvatierra

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (AMS), justificó ayer los ataques en contra del periodista Raúl Peñaranda, a quien descalificaron como “prochileno” porque nació en Chile, y salió en defensa de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra que es chilena-boliviana.

“La crítica no fue al periodista por su doble nacionalidad, la crítica ha sido que ese medio de comunicación (Página Siete) hacía una orientación a favor de Chile, por eso prochileno. No era por su origen”, declaró el legislador.

Consultado si no es un error que el MAS haya usado el origen de Peñaranda para atacar, cuando hoy la presidenta del Senado se encuentra en la misma situación, Borda respondió: “No era por su origen, sino hacía comentarios y publicaciones precisamente en el proceso intencional entre Bolivia y Chile, esa actitud ha sido cuestionada y censurada y no su origen”, insistió.

El abril de 2014, la entonces ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en una conferencia de prensa arremetió contra Peñaranda, en esa oportunidad dijo: “El señor Raúl Peñaranda se ha desenmascarado de su verdadera nacionalidad. Se trata de un ciudadano chileno que ocultó hábilmente su ciudadanía”.

Después de más de cuatro años, el MAS debe enfrentar una situación similar, su presidenta del Senado, es de nacionalidad chileno-boliviana. Es hija de madre chilena y padre boliviano.

PIDEN NO CUESTIONAR NACIONALIDAD

Tanto oficialismo como oposición pidieron no utilizar la nacionalidad como un tema político. El líder opositor Samuel Doria Medina criticó a Salvatierra por esconder su doble nacionalidad. “No es problema tener nacionalidad chilena, ni de cualquier país. El problema es esconderlo”. Similar posición expresó el senador Yerko Núñez, comentó que no existe nada de malo tener otra nacionalidad, sino no hablar con la verdad”.