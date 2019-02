Mesa: El error de la demanda marítima fue una lectura no adecuada del momento internacional

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana y exvocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, aseveró hoy que la demanda marítima contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que terminó con un fallo desfavorable para Bolivia, tuvo un planteamiento jurídico correcto, pero no tomó en cuenta el contexto político internacional del momento.

"Mi impresión es que el error no fue la estrategia jurídica ni la consistencia de la política de Estado, sino quizás una lectura política no adecuada del momento internacional tan complicado que no era el mismo que tuvimos cuando se inició el proceso (de la demanda marítima) el año 2011", refirió Mesa en rueda de prensa de visita en Potosí.

Mesa dijo que lo que el gobierno estaba planteando no era solo un tema vinculado a la cuestión Bolivia-Chile, sino a una "nueva elaboración del derecho internacional, una elaboración que establecía la idea de que los actos bilaterales entre estados, que no se cumplen una vez que se han comprometido, generan una obligación jurídicamente exigible".

"Si eso se aplicaba como elemento de fallo favorable a Bolivia, se establecía un nuevo escenario donde muchas pequeñas naciones podían hacer reivindicaciones que podían poner en tela de juicio la precaria estabilidad del derecho internacional", apuntó.

El 2 de octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en favor de Chile la demanda interpuesta por Bolivia que buscaba una salida soberana al mar.

El presidente del tribunal, el somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, determinó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico.

Mesa dijo que el fallo obliga a Bolivia a reformular su política exterior con Chile, sin que eso signifique en absoluto dejar de lado la premisa de Daniel Sánchez Bustamante: "mientras Bolivia exista como país, no cejará hasta no tener un puerto con acceso soberano al mar".