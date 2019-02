Acelerador lineal de La Paz sigue en un depósito, pacientes con cáncer temen que no opere

El nuevo acelerador lineal que costó 35 millones de bolivianos a la Gobernación de La Paz llegó hace más de un mes a la sede de Gobierno, para la atención de los enfermos con cáncer del Hospital de Clínicas, pero hasta la fecha no se concreta su instalación en el bunker de la Unidad de Radioterapia, y permanece en un almacén de El Alto. Los pacientes denuncian que no hay condiciones para el funcionamiento del equipo que debería iniciar en marzo.

La Asociación de Pacientes con Cáncer del Hospital de Clínicas expresó su preocupación por la demora en la instalación del "equipo millonario" y responsabilizó a la Gobernación y al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de no prever los equipos adicionales, espacio y recursos humanos que se requieren para el funcionamiento del equipo.

"Lamentamos que la Gobernación y el Sedes La Paz hayan prometido que el mes de marzo los pacientes con cáncer del Hospital de Clínicas recibirían atención con un equipo de tecnología avanzada, pero ese compromiso no será cumplido. Gastaron mucho dinero, 35 millones de bolivianos (5 millones de dólares) y no compraron ni previeron todo lo que se necesita para el funcionamiento óptimo de ese equipo tan complejo", señaló la organización.

De acuerdo a la asociación liderada por Rosario Calle, las autoridades departamentales no tomaron los recaudos para sacar el equipo de cobaltoterapia que se encuentra en la Unidad Radioterapia desde hace más de 20 años, y que debe ser remplazada por el nuevo acelerador lineal.

"Antes de traer ese equipamiento no se aseguraron en sacar el equipo anterior (cobaltoterapia), ese es un procedimiento que solo puede hacerlo la empresa que instaló el equipo hace más de 20 años atrás. Debieron hacer muchos trámites antes de que llegue el equipo, pero no sucedió así, el resultado es que no se tiene un lugar donde instalar el acelerador lineal", remarcó.

Otras de las observaciones de la organización es la falta de un tomógrafo simulador y un equipo de braquiterapia de alta tasa, que según denunciaron la Gobernación no adquirió, pese a que el primero es un equipo elemental para la planificación de los tratamientos de los pacientes. Mientras que el segundo beneficia a las víctimas del cáncer de cuello uterino.

"Nos molesta que hayan comprado un acelerador lineal a un alto costo, pero sin preocuparse por adquirir un tomógrafo simulador que es un equipo indispensable ¿Cómo se hará la planificación de los tratamientos? No se ha adquirido un equipo de braquiterapia de alta tasa para que pacientes con cáncer de cérvix completen su tratamiento de radioterapia ¿Cómo no se pensó en que para brindar radioterapia de alta calidad y tener los mejores resultados posibles se necesita tener todo el equipamiento y los accesorios necesarios?", cuestionó.

La falta de personal capacitado para la manipulación del nuevo acelerador lineal es otro tema que aflige a los familiares y pacientes con cáncer. Lamentan que las autoridades no hayan impulsado la formación adecuada de los profesionales para evitar riesgos que pongan en peligro la vida de los cientos de enfermos que requieren tratamiento.

"No hay el número de personal adecuado para que maneje ese acelerador lineal. El equipo no es un electrodoméstico que se enchufa y funciona, se necesita un equipo de profesionales con alta formación, que tenga la capacidad para manejarlo y pueda evitar cualquier riesgo que ponga en peligro la vida de seres humanos", subrayó Calle.

En esa línea, la Asociación de Pacientes con Cáncer del Hospital de Clínicas expresa su malestar porque "ahora ese acelerador lineal está guardado en un depósito de El Alto" y temen que termine sus días en ese lugar ante la falta de especialistas, y porque no se puede concretar su instalación en la Unidad de Radioterapia que permanece cerrada desde junio de la gestión pasada.

Sedes reconoce un mes de retraso

El director del Sedes, Freddy Valle, admitió que hay una demora de al menos un mes en la reapertura de la Unidad de Radioterapia porque aún no se pudo trasladar la bomba de cobalto, y mientras ello no ocurra no se podrá instalar el nuevo acelerador lineal.

"Estamos un poco retrasados con un mes. Nuestro compromiso era reabrir la Unidad de Radioterapia hasta diciembre (de 2018), sin embargo, la demora se debe a situaciones que escapan de nuestras manos", apuntó.

Valle afirmó que para trasladar el equipo de cobaltoterapia, por su nivel de radiación, debe tener una autorización del Instituto Boliviano de Tecnología en Energía Nuclear (Ibten). Aclaró que la licencia ya está en trámite, pero aún no hay una fecha definida para la salida del equipo de cobaltoterapia; una vez que ello ocurra se agilizarán las acciones para instalar el nuevo equipo.

Sobre el personal para manipular el acelerador lineal, remarcó que cuentan con seis especialistas que tienen "la formación necesaria" y recibirán tres capacitaciones (no formativas): la primera será en la fábrica que durará aproximadamente de cinco a siete días; la segunda capacitación se realizará en un país que trabaje con el mismo equipo; y, la tercera será en Bolivia.

El director confirmó que el acelerador lineal está en un almacén de la zona franca en la urbe alteña.

La llegada del nuevo equipo se produjo luego de una larga batalla de los enfermos con cáncer, por tratamientos oportunos. Desde 2017, las atenciones en el nosocomio miraflorino fueron irregulares por la falla de los equipos y otros que desencadenaron en el cierre de la Unidad de Radioterapia.