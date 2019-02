Evo: El "pobre" Loza se transporta sólo en "surubí" y no en un Lamborghini

LA PAZ |

El presidente Evo Morales salió hoy en defensa del dirigente de los cocaleros del Chapare, Leonardo Loza, y aseguró que el "pobre" solamente se traslada en vehículos de transporte público, conocidos como "surubís", y no en un Lamborghini.

"Anoche estaba viendo en la televisión que nuestro hermano dirigente Leonardo Loza se hubiera comprado un carro de lujo, (pero eso es) mentira (porque) el pobre Leonardo Loza sale en surubí de Chapare hasta Cochabamba y entra en surubí, ahora lo acusan de tener un carro de lujo que cuesta (miles) de dólares", dijo.

En los últimos días, tras el ingreso de un lujoso Lamborghini a territorio boliviano, se empezó a atribuir su propiedad al dirigente cocalero mediante una serie de publicaciones en redes sociales y "fake news" (noticias falsas).

"A los nuevos dirigentes, hombres y mujeres, siempre van a tratar de acusar inventando cualquier mentira, (pero nosotros) tenemos que enfrentar la mentira con la verdad", agregó Morales, en la entrega de una obra en el departamento de Cochabamba.

Entre tanto, Loza afirmó que él debe ser el "compañero más pobre" de su organización porque aún vive en alquiler y el único medio de transporte que tiene es una bicicleta.

También dijo que en el campo tiene a su nombre un terreno de 20 hectáreas heredado por su abuelo, donde está su cato de coca y una pequeña casita.

Si tuviera un poco de dinero lo primero que construiría sería una pequeña vivienda para vivir y "por más que tuviera plata no me compraría (ese Lamborghini) porque no soy de lujos, ni de comprar cosas de magnitud, ni con tanto precio. Yo provengo de una familia muy pobre, abandonada por las políticas neoliberales, y nuestra cultura y vivencia diaria no nos permite" los lujos, apuntó.