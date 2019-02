Adriana Salvatierra renuncia a su nacionalidad chilena

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, anunció hoy que presentó una carta al Consulado General de Chile para renunciar a su nacionalidad chilena, adquirida por el vínculo con su madre, nacida en ese país.

"Hoy ante el Consulado General de Chile he presentado mi renuncia voluntaria a la nacionalidad que adquirí por el principio jurídico "ius sanguinis" que es el que me une a mi madre, consagrado por el derecho internacional que ella ejerció de poder registrar a su hija", dijo en conferencia de prensa.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

La autoridad aclaró que nunca ejerció otra nacionalidad además de la boliviana. "No hemos cometido ninguna irregularidad.(...) Como ustedes saben yo vengo de una madre chilena, pero nunca ejercí ese derecho". Salvatierra nació en Santa Cruz y a partir de su elección como presidenta del Senado se vio envuelta en una polémica por su segunda nacionalidad adoptada al ser hija Luisa Herminia Arriaza, chilena.

"No quiero que esto se entienda como un acto de desprendimiento, soy y siempre seré una mujer orgullosa de ser boliviana, de haber nacido y crecido en mi querida Santa Cruz y desde niña me adherí a las causas que me unen a mi patria Bolivia", explicó.

La autoridad legislativa dijo estar orgullosa de ser boliviana y pidió disculpas al pueblo boliviano por la incomodidad que este tema generó. "No quiero que queden dudas, ni especulaciones y desde hoy quede atrás esta situación, opto por una sola nacionalidad y reafirmo mi compromiso de servicio y entrega a mi patria”.