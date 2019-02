Warnes: Gobierno ve afanes políticos y Alcalde dice que hay manifestantes "pagados"

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, consideró hoy que en el conflicto del municipio de Warnes hay intereses políticos, mientras el alcalde Mario Cronenbold aseguró que las personas movilizadas son pagadas para mantener las manifestaciones en contra de su administración.

"Hay componentes políticos porque es una movilización que ha sido financiada, tenemos alguna información en base a una investigación de inteligencia que nos han adelantado de que hubo recursos económicos que se han destinado a esta movilización", indicó Romero, en entrevista con la radio estatal.

La protesta de los vecinos del barrio San Antonio de Warnes inició hace tres días en demanda de obras, como el asfaltado de vías y la iluminación de calles. La molestia vecinal derivó en el intento de toma de la Alcaldía e incluso en el bloqueo de la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba.

La Policía desbloqueó el tramo la noche de ayer en medio de un violento enfrentamiento con los movilizados, que se negaron a abandonar la medida de presión. Producto de la intervención policial, decenas de personas fueron detenidas, tres policías resultaron heridos y algunos vehículos oficiales también fueron afectados.

Hoy nuevamente se registraron algunas trifulcas debido a que los familiares de los detenidos y algunos vecinos intentaron tomar otra vez la carretera ocasionando un nuevo enfrentamiento con uniformados.

Cronenbold denunció que personas pagadas se infiltraron en la protesta de los vecinos y dirigieron los ataques contra la Alcaldía.

"A este grupo subvencionado, a este grupo que no le interesa solucionar el problema, le interesa la convulsión. Sé que estamos en un año electoral, pero no es la forma, no es la forma de infiltrarse entre los vecinos, no es la forma de subvencionar estos tres días que llevamos ya de conflicto", manifestó la autoridad, a través de un video difundido en su cuenta de Facebook.

Con información de ANF.