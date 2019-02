Fernando Leanes: “El SUS es una cosa que se debería haber hecho antes”

El experto argentino Fernando Leanes es representante para Bolivia de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y llegó a Cochabamba a explicar detalles del Sistema Único de Salud (SUS) que entra en vigencia en marzo.

— ¿Está el SUS dentro de los parámetros de la OMS?

— Es un tema de derechos, porque es un 52 por ciento de la población que está accediendo, que no van a decir no al SUS, es un derecho que se les vino negando y es trascendente por el porcentaje tan grande que será cubierto y porque hay mandatos de la ONU, OMS que apuntan a la cobertura universal, además cumple la meta 3.1 de los objetivos de desarrollo sostenible.

— ¿Bolivia tiene las condiciones para el SUS?

— Sí, nosotros consideramos que están dadas las condiciones. (…) De toda esta discusión (entre médicos y Gobierno), a nosotros el punto que nos interesa es el artículo 5 de la ley que es de la cobertura, es decir que se deje de negar el derecho al 51 por ciento de los bolivianos. Ninguno de los antecedentes que hay está en contra de esto, nadie está en contra de la atención universal en salud y eso es para nosotros lo importante.

Por supuesto que hay dificultades, y es donde el principal argumento que escuchamos es que el hospital está colapsado. Hay 474 establecimientos de salud en todos los niveles en Cochabamba. Más los consultorios del programa Mi Salud, Cochabamba debe estar por lo 700 lugares de atención. ¿Cuántos tienen problemas? Otro tema es que está mal distribuida la demanda, los pacientes van al tercer nivel, lo saturan, cuando un 70 por ciento de esos problemas puede resolverse en el primer nivel.

Sí hay riesgos, nosotros consideramos que uno de ellos es que el Estado y los directores de los centros de salud no puedan distribuir eficientemente la demanda.

— ¿Cómo se afrontan estas falencias?

— En el punto donde hay una recomendación específicamente de la estrategia de salud universal de la OPS es que se tiene que centrar la atención en el primer nivel. El principio es fortalecer el primer nivel para tener la resolución de los problemas, pero esto no se cumple, y no sólo en Bolivia. En Argentina, en Brasil, etc. Hay hospitales colapsados en todo el mundo. Este problema que tienen los bolivianos, y que a veces lo ponen como para negar un derecho, ocurre en todos lados. Y la solución de esto se tiene que dar independiente del SUS. Y la cobertura de salud para ese 51 por ciento de bolivianos es una cosa que deberían haber hecho los bolivianos antes, que estaban las condiciones. Pero por ese conflicto tan fuerte que se da y que no es privativo de Bolivia, a veces se demora más de la cuenta.

— ¿Hay recursos humanos?

— El parámetro ideal es de 25 profesionales de salud por 10 mil habitantes; Bolivia tiene 23. Ahora, con los que se van a sumar, se va a pasar esa cifra.

Nos parece que la cosa está bien encaminada. No es importante tanto el promedio, el problema que tienen los países es cómo está distribuido. Esto es importante, que los médicos estén donde tienen que estar.

— ¿Se cumplen los parámetros presupuestarios de la OMS?

— Bolivia está con 4,9 por ciento del PIB en Salud, con el SUS va a llegar al 5,1 por ciento. Para nosotros, es razonable. Para ir incrementándolo y ojalá que se pueda superar el 6 por ciento del PIB, que es el mínimo que recomienda la OPS, pero sólo tres países lo cumplen. Además, otro elemento es incrementar la eficiencia en el gasto en salud.