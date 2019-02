Siñani califica de "precipitada" su suspensión de la directiva de Comunidad Ciudadana

El concejal de La Paz, Fabián Siñani, calificó hoy de "precipitada" la decisión de Comunidad Ciudadana de suspenderlo de su directiva, por tener a su esposa trabajando en una empresa contratista del municipio.

Dijo que en las próximas horas explicará con documentación a la directiva que no hay ninguna falta de ética que su esposa sea abogada externa de la empresa Tersa.

"Yo creo que ha sido una decisión precipitada, porque yo no he tenido ninguna reunión a nivel de Comunidad Ciudadana, voy a pedir una reunión para explicar con toda la documentación que tengo, todas las acciones de fiscalización que he realizado, las multas que hemos cobrado a la empresa, etc., que demuestran que hemos actuado con absoluta rigurosidad, con absoluto apego a la ley, frente a la empresa Tersa con respecto a lo ocurrido en el relleno sanitario", apuntó.

Ayer la diputada Betty Yañiquez denunció que la esposa de Siñani es la representante legal de la empresa Tersa y que la favoreció.

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, horas después informó por su cuenta de Twitter que Siñani fue suspendido de la mesa directiva de la alianza al evidenciarse una "falta de ética".

"El que la esposa del concejal Fabián Siñani sea abogada externa de una empresa contratista del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una falta de ética, por lo que, sin presumir culpabilidad y debiendo esas acusaciones ser investigadas, se lo ha suspendido de la Directiva de Comunidad Ciudadana en La Paz", anunció Mesa mediante su cuenta en Twitter.

Siñani explicó que los contratos para la contratación de Tersa se firmaron en 2005 cuando él aún no era concejal y su esposa no tenía ninguna relación con la empresa y Luis Revilla no era alcalde.

"Fue Juan del Granado quien firmó estos contratos, y muchos años después, más de 10 años, mi esposa trabaja como abogada externa atendiendo determinados casos laborales, y la diputada Yañiquez dice malintencionadamente que ella es la apoderada de la empresa, pero no, el poder dice para atender asuntos judiciales", remarcó.

Siñani no descartó acciones legales contra Yañiquez por difamación ya que "ella ha mentido, ha dicho que mi esposa es la representante legal, y eso es falso, ha dicho que hemos favorecido a la empresa y tiene que demostrarlo".